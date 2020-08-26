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  • Из зарплаты министра развития общин и территорий вычли 60 тыс. гривен. Сколько заработал Чернышов в июле
26 августа 2020, среда, 07:30 303 Документ
Кабмин 2020-08-26T07:30:01+03:00
Українські Новини
Из зарплаты министра развития общин и территорий вычли 60 тыс. гривен. Сколько заработал Чернышов в июле

Из зарплаты министра развития общин и территорий вычли 60 тыс. гривен. Сколько заработал Чернышов в июле

Валерия Драгомирова
Зарплата, Министерство развития общин и территорий, Алексей Чернышов
Алексей Чернышов. Фото: Минрегион
Алексей Чернышов. Фото: Минрегион

Заработная плата министра развития общин и территорий Алексея Чернышова за июль составила 47,2 тыс. гривен, его заместителей - от 47 тыс. до 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 45 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства развития общин и территорий на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Чернышова составил 55 030 гривен, надбавка за доступ к государственной тайне за март - 7 154 гривны, надбавка за доступ к государственной тайне за апрель - 11 220 гривен, надбавка за доступ к государственной тайне за май - 11 220 гривен, надбавка за доступ к государственной тайне за июнь - 11 220 гривен, надбавка за доступ к государтсвенной тайне за июль - 11 006 гривен.

Однако, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из зарплаты было вычтено 59 620 гривен.

В итоге, сумма средств, начисленная Чернышову за июль, составила 47 230 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Василия Лозинского составила 46 936 гривен, заместителей Вячеслава Негоды - 47 230 гривен, Игоря Корхового - 47 230 гривен, Анны Коваленко - 47 230 гривен, Натальи Хоцянивской - 47 230 гривен, госсекретаря Богдана Баласиновича - 45 176 гривен.

Зарплаты в МинрегионеЗарплаты в Минрегионе

Как сообщали Українськi Новини, Чернышов в июне заработал 47,2 тыс. гривен


Кроме того, Чернышов за 2019 год задекларировал около 500 тыс. гривен дохода

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