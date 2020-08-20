подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
20 августа 2020, четверг, 20:00 196
Транспорт 2020-08-20T20:15:02+03:00
Українські Новини
На День Независимости "Укрзализныця" продлила до Винницы маршрут поезда Сумы — Киев

На День Независимости "Укрзализныця" продлила до Винницы маршрут поезда Сумы — Киев

Кира Молчанова
Киев, День независимости, Укрзализниця, Сумы, Укрзализныця, День независимости Украины, Дополнительные поезда
Укрзализниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзализниця. Фото: Facebook Ivan Yuryk

На День Независимости у украинцев будет дополнительный выходной, поэтому многие собрались в путешествия. В связи с этим "Укрзализныця" продолжила маршрут поезда №779/780 "Столичный экспресс" Сумы - Киев в Винницу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализници".

"Из Сум поезд отправится в 5:34 и прибудет в Винницу в 13:11. Отправление из Винницы в 13:44 и прибытие в Сумы в 21:34. Поезд будет останавливаться в Ворожбе, Путивле, Конотопе, Бахмаче, Нежине, Киеве и Казатине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе считают, что так пассажиры смогут более удобно планировать свои путешествия и расширить географию поездок.

Стоимость билетов составляет от 362 до 571 грн. в зависимости от класса вагона.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилили обработку постельного белья во время стирки. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

При посадке пассажиры должны обязательно надеть защитную маску и пройти температурный скрининг.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда ко Дню Независимости - из Одессы во Львов и Киев.

Акционерное общество "Укрзализныця" во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решило с 22 августа возобновить курсирование поезда №601/602 "Львов - Солотвино".

Больше новостей о: Киев День независимости Укрзализниця Сумы Укрзализныця День независимости Украины Дополнительные поезда

На День Независимости "Новая почта" будет работать...
Для обеспечения безопасности в День Независимости ...
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко ...
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив ...
14 регионов перешли в "красную зону", Киев остался в "желтой"
Чиновников командования Медсил ВСУ разоблачили в получении "отката" в 1 миллион гривен
Новости
Один из районов Киевской области отнесли к "оранжевой зоне" с 24 августа 20:14
На День Независимости "Укрзализныця" продлила до Винницы маршрут поезда Сумы — Киев 20:00
Нацсовет по телевещанию начал внеплановую проверку НОТУ 19:52
Кандидат в мэры Киева Притула предлагает повысить тарифы в столице 19:50
Коронакризис оставил без работы инженеров и врачей. Какие работники востребованы на рынке труда 19:25 Инфографика
больше новостей
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
Нацбанк снова повысил курс гривны. Почем валюта в среду 05:15
Как не запутаться, где собственные деньги, а где банковские? НБУ обязал банки раскрывать размер кредитного лимита 05:15
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Для высокой пенсии нужен большой стаж: как подтвердить годы работы без записи в трудовой 05:30 Инфографика
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
больше новостей
Перед длинными выходными на большинстве пляжей Киева запретили купаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok