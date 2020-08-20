На День Независимости "Укрзализныця" продлила до Винницы маршрут поезда Сумы — Киев

На День Независимости у украинцев будет дополнительный выходной, поэтому многие собрались в путешествия. В связи с этим "Укрзализныця" продолжила маршрут поезда №779/780 "Столичный экспресс" Сумы - Киев в Винницу.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализници".

"Из Сум поезд отправится в 5:34 и прибудет в Винницу в 13:11. Отправление из Винницы в 13:44 и прибытие в Сумы в 21:34. Поезд будет останавливаться в Ворожбе, Путивле, Конотопе, Бахмаче, Нежине, Киеве и Казатине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе считают, что так пассажиры смогут более удобно планировать свои путешествия и расширить географию поездок.

Стоимость билетов составляет от 362 до 571 грн. в зависимости от класса вагона.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилили обработку постельного белья во время стирки. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

При посадке пассажиры должны обязательно надеть защитную маску и пройти температурный скрининг.

Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда ко Дню Независимости - из Одессы во Львов и Киев.

Акционерное общество "Укрзализныця" во исполнение решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решило с 22 августа возобновить курсирование поезда №601/602 "Львов - Солотвино".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости