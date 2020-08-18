Цены на голубику и малину выросли. Почем продают сезонные ягоды

В то время, как фермеры хотят выращивать в Украине в три раза больше голубики, по данным аналитиков , на текущей прошлой неделе в странах-производителях голубики отмечался ценовой рост ввиду общей нехватки поздних сортов этой ягоды из-за плохих погодных условий весной. Также в некоторых странах отмечалось удорожание малины ремонтантных сортов, а рынок земляники садовой был нестабильным. Об этом сообщают аналитики East-fruit.

Голубика

Так, сообщаетя, что производителям Польши, Беларуси и Украины удалось поднять цены на местную ягоду на прошлой неделе, тогда как оптовые компании из России и Молдовы цены на импортную голубику практически не пересматривали.

Средняя цена на свежую голубику на прошлой неделе. Инфографика: East-fruitПод конец недели цены в Польше поднялись до $4,03-4,57/кг, а в Беларуси и Украине достигли $4,88-5,69/кг и $5,11-7,30/кг, соответственно. Отмечается также, что в этих трех странах текущие цены на местную голубику уже в среднем на 45-90% выше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Тем временем, в России и Молдове импортную голубику предлагали по $7,04-7,31/кг и $7,78-8,98/кг, соответственно, а основными поставщиками выступали Сербия (в РФ), Румыния и Украина (в Молдове).

Малина

Цены на малину ремонтантных сортов не снижались, а на некоторых рынках, и вовсе, подросли по итогам прошлой недели.

Средняя цена на малину на прошлой неделе. Инфографика: East-fruit

Так, малина синхронно, на 8-22%, подорожала в Украине, Молдове и Польше. Под конец отчетного периода украинским производителям удалось поднять цены до $1,64-2,74/кг, а в Молдове малина подорожала до $2,99-3,17/кг. Наиболее значительные темпы ценового роста были зафиксированы в Польше, и здесь цены подросли уже до $2,96-4,30/кг.

Тем временем, в остальных странах ситуация в сегменте малины практически не изменилась. В Таджикистане фермеры по-прежнему отпускали эту ягоду по $1,16-1,26/кг, в Грузии малину предлагали по $1,63-3,25/кг, а в России цены варьировались в пределах $2,72-4,48/кг. Наиболее дорогая малина, как и неделей ранее, продавалась на рынке Беларуси: здесь средняя цена осталась на уровне в $4,88/кг.

Ежевика

Сегмент ежевики оставался стабильным в большинстве стран мониторинга EastFruit.

Средняя цена продажи ежевики на прошлой неделе. Инфографика: East-fruit

При этом исключениями выступили Молдова и Украина. В первой ежевика немного просела в цене до $1,50-1,80/кг, а во второй, напротив, подорожала более чем на четверть до $2,55-2,92/кг.

Тем временем, в Грузии ежевика по-прежнему предлагалась от $0,49/кг, хотя качественная ягода немного поднялась в цене до $1,30/кг. В Беларуси и Польше ежевику продавали по $4,88-6,50/кг и $5,38-6,46/кг, соответственно.

Земляника садовая

На рынке ремонтантных сортов земляники садовой была смешанная ситуация.

Средняя цена продажи земляники на прошлой неделе. Инфографика: East-fruit

Так, в Таджикистане до $0,97-1,94/кг снизились цены на местную ягоду, а в России также до $4,48-6,68/кг подешевела импортная продукция. Тем временем, в Украине, Молдове и Польше цены поднялись, особенно на рынке последней. Если в первых двух земляника садовая незначительно подорожала в среднем до $2,37/кг и $2,99/кг, соответственно, то в Польше цены увеличились довольно существенно и достигли уже $3,77-4,84/кг.

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