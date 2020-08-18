подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 августа 2020, вторник, 06:30 89
Экономика 2020-08-18T06:30:02+03:00
Українські Новини
Цены на голубику и малину выросли. Почем продают сезонные ягоды

Цены на голубику и малину выросли. Почем продают сезонные ягоды

Елена Новикова
Ягоды, ежевика, цены на ягоды, малина, голубика, цены на малину, Цены на ежевику, Цены на землянику, Земляника, Цены на голубику
Ягоды. Фото: pixabay
Ягоды. Фото: pixabay

В то время, как фермеры хотят выращивать в Украине в три раза больше голубики, по данным аналитиков, на текущей прошлой неделе в странах-производителях голубики отмечался ценовой рост ввиду общей нехватки поздних сортов этой ягоды из-за плохих погодных условий весной. Также в некоторых странах отмечалось удорожание малины ремонтантных сортов, а рынок земляники садовой был нестабильным. Об этом сообщают аналитики East-fruit.

Голубика

Так, сообщаетя, что производителям Польши, Беларуси и Украины удалось поднять цены на местную ягоду на прошлой неделе, тогда как оптовые компании из России и Молдовы цены на импортную голубику практически не пересматривали.

Средняя цена на свежую голубику на прошлой неделе. Инфографика:Средняя цена на свежую голубику на прошлой неделе. Инфографика: East-fruitПод конец недели цены в Польше поднялись до $4,03-4,57/кг, а в Беларуси и Украине достигли $4,88-5,69/кг и $5,11-7,30/кг, соответственно. Отмечается также, что в этих трех странах текущие цены на местную голубику уже в среднем на 45-90% выше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Тем временем, в России и Молдове импортную голубику предлагали по $7,04-7,31/кг и $7,78-8,98/кг, соответственно, а основными поставщиками выступали Сербия (в РФ), Румыния и Украина (в Молдове).

Малина

Цены на малину ремонтантных сортов не снижались, а на некоторых рынках, и вовсе, подросли по итогам прошлой недели.

Средняя цена на малину на прошлой неделе. Инфографика: East-fruitСредняя цена на малину на прошлой неделе. Инфографика: East-fruit

Так, малина синхронно, на 8-22%, подорожала в Украине, Молдове и Польше. Под конец отчетного периода украинским производителям удалось поднять цены до $1,64-2,74/кг, а в Молдове малина подорожала до $2,99-3,17/кг. Наиболее значительные темпы ценового роста были зафиксированы в Польше, и здесь цены подросли уже до $2,96-4,30/кг.

Тем временем, в остальных странах ситуация в сегменте малины практически не изменилась. В Таджикистане фермеры по-прежнему отпускали эту ягоду по $1,16-1,26/кг, в Грузии малину предлагали по $1,63-3,25/кг, а в России цены варьировались в пределах $2,72-4,48/кг. Наиболее дорогая малина, как и неделей ранее, продавалась на рынке Беларуси: здесь средняя цена осталась на уровне в $4,88/кг.

Ежевика

Сегмент ежевики оставался стабильным в большинстве стран мониторинга EastFruit.

Средняя цена продажи ежевики на прошлой неделе. Инфографика: East-fruitСредняя цена продажи ежевики на прошлой неделе. Инфографика: East-fruit

При этом исключениями выступили Молдова и Украина. В первой ежевика немного просела в цене до $1,50-1,80/кг, а во второй, напротив, подорожала более чем на четверть до $2,55-2,92/кг.

Тем временем, в Грузии ежевика по-прежнему предлагалась от $0,49/кг, хотя качественная ягода немного поднялась в цене до $1,30/кг. В Беларуси и Польше ежевику продавали по $4,88-6,50/кг и $5,38-6,46/кг, соответственно.

Земляника садовая

На рынке ремонтантных сортов земляники садовой была смешанная ситуация.

Средняя цена продажи земляники на прошлой неделе. Инфографика: East-fruitСредняя цена продажи земляники на прошлой неделе. Инфографика: East-fruit

Так, в Таджикистане до $0,97-1,94/кг снизились цены на местную ягоду, а в России также до $4,48-6,68/кг подешевела импортная продукция. Тем временем, в Украине, Молдове и Польше цены поднялись, особенно на рынке последней. Если в первых двух земляника садовая незначительно подорожала в среднем до $2,37/кг и $2,99/кг, соответственно, то в Польше цены увеличились довольно существенно и достигли уже $3,77-4,84/кг.

Как сообщали Українські Новини, в Украине падают цены на помидоры. Специалисты объяснили тенденцию.

Также на рынках цены на арбузы продолжают снижаться.

Больше новостей о: Ягоды ежевика цены на ягоды малина голубика цены на малину Цены на ежевику Цены на землянику Земляника Цены на голубику

Фермеры хотят выращивать в Украине в три раза боль...
Ежевика стала рекордсменом по снижению цены в июле...
С начала недели цены на арбузы в Украине постепенн...
Несмотря на богатый урожай, в Украине продолжают р...
В трех районах Ровенской области перестал ездить общественный транспорт из-за отнесения к "красной зоне"
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа
Новости
Цены на голубику и малину выросли. Почем продают сезонные ягоды 06:30
Глава антикорсуда Танасевич в июле получила зарплату, в четыре раза выше оклада 06:15 Документ
Запасы раннего картофеля заканчиваются. Почем картошка на рынке 05:31 Инфографика
Доллар продолжает дешеветь. Почем валюта во вторник 05:15
Латвия отправила Беларуси ноту протеста из-за задержания латышей 23:52
больше новостей
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
День Независимости 2020. Сколько выходных ждет украинцев 06:45
Курс доллара в 2020 будет расти: эксперты дали прогноз на осень 05:15
больше новостей
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
МИД Украины призывает руководство Беларуси расследовать факты применения силы к протестующим 16:30
больше новостей
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok