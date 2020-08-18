Цены на голубику и малину выросли. Почем продают сезонные ягоды

В то время, как фермеры хотят выращивать в Украине в три раза больше голубики, по данным аналитиков, на текущей прошлой неделе в странах-производителях голубики отмечался ценовой рост ввиду общей нехватки поздних сортов этой ягоды из-за плохих погодных условий весной. Также в некоторых странах отмечалось удорожание малины ремонтантных сортов, а рынок земляники садовой был нестабильным. Об этом сообщают аналитики East-fruit. Голубика Так, сообщаетя, что производителям Польши, Беларуси и Украины удалось поднять цены на местную ягоду на прошлой неделе, тогда как оптовые компании из России и Молдовы цены на импортную голубику практически не пересматривали. Средняя цена на свежую голубику на прошлой неделе. Инфографика: East-fruitПод конец недели цены в Польше поднялись до $4,03-4,57\/кг, а в Беларуси и Украине достигли $4,88-5,69\/кг и $5,11-7,30\/кг, соответственно. Отмечается также, что в этих трех странах текущие цены на местную голубику уже в среднем на 45-90% выше, чем в аналогичный период предыдущего года. Тем временем, в России и Молдове импортную голубику предлагали по $7,04-7,31\/кг и $7,78-8,98\/кг, соответственно, а основными поставщиками выступали Сербия (в РФ), Румыния и Украина (в Молдове). Малина Цены на малину ремонтантных сортов не снижались, а на некоторых рынках, и вовсе, подросли по итогам прошлой недели. Средняя цена на малину на прошлой неделе. Инфографика: East-fruit Так, малина синхронно, на 8-22%, подорожала в Украине, Молдове и Польше. Под конец отчетного периода украинским производителям удалось поднять цены до $1,64-2,74\/кг, а в Молдове малина подорожала до $2,99-3,17\/кг. Наиболее значительные темпы ценового роста были зафиксированы в Польше, и здесь цены подросли уже до $2,96-4,30\/кг. Тем временем, в остальных странах ситуация в сегменте малины практически не изменилась. В Таджикистане фермеры по-прежнему отпускали эту ягоду по $1,16-1,26\/кг, в Грузии малину предлагали по $1,63-3,25\/кг, а в России цены варьировались в пределах $2,72-4,48\/кг. Наиболее дорогая малина, как и неделей ранее, продавалась на рынке Беларуси: здесь средняя цена осталась на уровне в $4,88\/кг. Ежевика Сегмент ежевики оставался стабильным в большинстве стран мониторинга EastFruit. Средняя цена продажи ежевики на прошлой неделе. Инфографика: East-fruit При этом исключениями выступили Молдова и Украина. В первой ежевика немного просела в цене до $1,50-1,80\/кг, а во второй, напротив, подорожала более чем на четверть до $2,55-2,92\/кг. Тем временем, в Грузии ежевика по-прежнему предлагалась от $0,49\/кг, хотя качественная ягода немного поднялась в цене до $1,30\/кг. В Беларуси и Польше ежевику продавали по $4,88-6,50\/кг и $5,38-6,46\/кг, соответственно. Земляника садовая На рынке ремонтантных сортов земляники садовой была смешанная ситуация. Средняя цена продажи земляники на прошлой неделе. Инфографика: East-fruit Так, в Таджикистане до $0,97-1,94\/кг снизились цены на местную ягоду, а в России также до $4,48-6,68\/кг подешевела импортная продукция. Тем временем, в Украине, Молдове и Польше цены поднялись, особенно на рынке последней. Если в первых двух земляника садовая незначительно подорожала в среднем до $2,37\/кг и $2,99\/кг, соответственно, то в Польше цены увеличились довольно существенно и достигли уже $3,77-4,84\/кг. Как сообщали Українські Новини, в Украине падают цены на помидоры. Специалисты объяснили тенденцию. Также на рынках цены на арбузы продолжают снижаться.