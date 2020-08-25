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25 августа 2020, вторник, 18:33 184
Силовые структуры 2020-08-25T18:38:14+03:00
Українські Новини
В Киеве пересылали пистолет с патронами через "Новую почту"

В Киеве пересылали пистолет с патронами через "Новую почту"

Елена Новикова
Пистолет, Посылка, Патроны, Новая почта
Новая почта. Фото: novaposhta
Новая почта. Фото: novaposhta

В Киеве, сотрудники одного из отделений "Новой почты", которая запустила услугу "Сейф-сервис" для безопасных онлайн-сделок, выявили посылку с пистолетом и патронами. На данный момент правоохранители занимаются поиском отправителя, которому грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает "Страна".

Так, сообщается, что один из посетителей принес посылку и быстро ушел, заказав доставку наложенный платежем. Однако работники обратили внимание на подозрительные очертание заостренных предметов, которые прощупывались через упаковку его бандероли. На ощупь эти предметы напоминали металлические очертания патронов, а другой пересылаемый предмет - пистолет.

Сотрудники "Новой почты" сразу же обратились в полицию. В правоохранительных органах, следственно-оперативная группа изьяла посылку и в ней действительно нашли предметы, похожие на пистолет и патроны.

Изьятые вещественные доказательства отправили на баллистическую экспертизу, чтобы подтвердить являются ли они огнестрельным оружием и патронами. По данному делу открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Сейчас полиция разыскивает отправителя и получателя этой "огнестрельной" посылки. По одной из версий при отправке "оружейный курьер" мог предоставить почтовикам свои и отправителя "липовые" анкетные данные.

Как сообщали Українськi Новини, на время карантина "Новая Почта" отменяла плату за хранение посылок, но с 1 июня снова возобновила ее.

Кроме того, компания "Новая Почта" стала доставлять лекарства.

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