"Новая Почта" запустила услугу "Сейф-сервис" для безопасных онлайн-сделок

Компания экспресс-доставки "Новая Почта" запустила услугу "Сейф-сервис" для онлайн-сделок между продавцами и покупателями.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

""Новая почта" запустила услугу для совершения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями - "Сейф-сервис". Он дает дополнительные гарантии при осуществлении покупок, если оплата предполагает перечисление с карты на карту. Новый сервис помогает защитить от мошенников как отправителя, так и получателя", - говорится в нем.

Согласно сообщению, при использовании "Сейф-сервиса", сделка осуществляется через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта "Новой почты", при этом нужная сумма для оплаты товара не уходит сразу на счет продавца, а резервируется.

"Только после этого продавец отправляет посылку. Как только покупатель ее осмотрел и забрал, средства перечисляются продавцу на карту. Если покупка не подошла – она уезжает обратно к продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю. Таким образом покупатель имеет возможность осмотреть посылку перед покупкой, избегает рисков с предоплатой за товар на карту неизвестным продавцам и получает дополнительную защиту от мошенников. А продавец же может смело отправлять посылку и быть уверенным, что получит деньги, а в случае ее возврата – ему не придется оплачивать доставку", - отмечается в сообщении.

При этом данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.

"Посылка, оформленная с "Сейф-сервисом", может находиться в отделении 5 дней, потом она автоматически будет возвращена отправителю. Сервис для продавцов – бесплатный, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 гривен в тестовый период*, независимо от стоимости товара, и доставку. Надежность и качественную работу сервиса для клиентов предоставляет финансовая компания Пост Финанс, которая является частью группы компаний "Новая Почта"", - говорится в сообщении.

Сейчас сервис доступен в онлайн-каналах "Новой почты" - мобильном приложение и бизнес-кабинете на сайте.

Как сообщали Українськi Новини, на время карантина "Новая Почта" отменяла плату за хранение посылок, но с 1 июня снова возобновила ее.

Кроме того, компания "Новая Почта" стала доставлять лекарства.

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.

Всего у компании более 6 тыс. отделений в Украине, также она работает в Грузии и Молдове.

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