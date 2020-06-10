Онлайн-торговля лекарствами является ответом на потребности населения, - "Новая почта"

Компания экспресс-доставки "Новая почта" констатирует, что онлайн-торговля лекарствами является ответом на потребности населения.

Об этом в ходе круглого стола в пресс-центре "Українських Новин" сообщила директор по продажам компании Олеся Копчук.

"Сейчас мы сделали своеобразный ответ на потребности населения. Возможность дистанционно получить любой препарат в любой точке Украины – это в первую очередь потребность каждого из нас", - сказала она.

Она отметила, что компания не имела никаких специфических проблем с доставкой лекарств.

"Конечно, мы готовы реагировать на любые требования, которые будут к данной услуге, в том числе по условиям хранения… Мы буквально в мае запустили доставку в термобоксах, которые могут поддерживать температурный режим от 3 до 8 градусов", - подчеркнула Копчук.

По ее словам, в случае наличия спроса "Новая почта" готова масштабировать данный проект.

Также Копчук сообщила, что "Новая почта" за 2 месяца доставила более 7 тыс. заказов.

Чверть доставок припало на села и маленькие населенные пункты, еще 40% - на крупные города и областные центры.

"Я занимаюсь как раз теми пациентами, которые маломобильны – это по большей части взрослая онкология и паллиатив. Сейчас, во время карантина, многие столкнулись с тем, с чем наши подопечные сталкиваются каждый день: мне нужны лекарства, я не могу за ними сходить, помогите. Если никого нет рядом, это превращается в катастрофу", - подчеркнула соосновательница благотворительного фонда "Свої" Леся Литвинова.

По ее словам, доставка лекарств даст новый инструмент для потребителей, в том числе пациентам, которые находятся в больницах.

Литвинова сообщила, что "Свої" и ранее пользовались услугами "Новой почты" для доставки лекарств в термобоксах благотворительного фонда.

"У нас очень дорогая реализация. И если логистика станет дешевле для конечного потребителя, то это не только однозначно хорошо, это нужно делать", - считает начальник управления реформ медицинской помощи департамента реформ и развития медпомощи Министерства здравоохранения Константин Надутый.

По его словам, если логистические операторы смогут обеспечить более низкую цену на лекарства при условии обеспечения такого же качества и безопасности, эксперты по вопросам здравоохранения готовы будут их поддержать.

Председатель подкомитета по вопросам фармации и фармдеятельности комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых сообщил, что парламент действительно планирует урегулировать услугу доставки лекарств.

«Сейчас разрабатывается законопроект о лекарственных средствах. Действующий закон был принят в 1996 году, и он не то, что устарел, он неактуален на сегодняшний день… Законопроект уже почти готов и есть отдельное положение о доставке лекарств», - прокомментировал депутат.

Он отметил, что в вопросе доставки лекарств существуют проблемы транспортировки и соблюдения температурного режима.

Депутат связывает развитие онлайн-заказов лекарств с внедрением электронного рецепта.

"В украинском законодательстве, как и в законодательстве других стран, ответственность за качество лекарственного средства, которое попадает к пациенту, несет прежде всего учреждение здравоохранения. Это или больница, или аптека", - отметила директор Департамента оптовой и розничной торговли лекарственными средствами Государственной службы по лекарственным средствам и контроля за наркотиками Елена Речкына.

Она почеркнула, что качество – это не только соблюдение температурного режима, но и контроль сроков реализации, контроль за тем, не запрещена ли реализация того или иного препарата.

Также аптеки проводят так называемое фармацевтическое сопровождение, консультируя больных, уточная дозировки, возможные побочные реакции и прочее.

"Когда мы говорим о том, чтобы доставлять лекарства непосредственно пациентам, то мы настаиваем на том, что бы все эти функции сохранились", - сказала Речкина.

По ее словам, Гослекарств выступает за то, чтобы до момента налаживания системы электронных рецептов была разрешена доставка исключительно безрецептурных препаратов.

Ведомство считает невозможной доставку наркотических средств и лекарств, которые требуют особых условий хранения (например, вакцин).

Кроме того, Гослекарств выступает за размещение на ресурсе, который сопровождает доставку лекарств, информации об условиях услуги, предусмотрение возможности контроля со стороны ведомства и обозначение в заканодательстве ответственности аптек за качество лекарств при доставке.

Как сообщали "Українськi Новини", в марте Кабинет Министров разрешил дистанционную торговлю лекарствами на период карантина.