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25 серпня 2020, вівторок, 18:33 6
Силові структури 2020-08-25T21:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві пересилали пістолет з патронами через "Нову пошту"

У Києві пересилали пістолет з патронами через "Нову пошту"

Елена Новикова
Нова пошта, Поштові посилки, поштові відділення, Послуги
Нова пошта. Фото: novaposhta
Нова пошта. Фото: novaposhta

У Києві, співробітники одного з відділень "Нової пошти", яка запустила послугу "Сейф-сервіс" для безпечних онлайн-угод, виявили посилку з пістолетом і патронами. На цю мить правоохоронці займаються пошуком відправника, якому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Країна".

Так, повідомляється, що один із відвідувачів приніс посилку та швидко пішов, замовивши доставлення з додатковим платіжем. Однак працівники звернули увагу на підозрілі обриси загострених предметів, які промацували через пакування його бандеролі. На дотик ці предмети нагадували металеві обриси патронів, а інший предмет - пістолет.

Співробітники "Нової пошти" відразу ж звернулися в поліцію. У правоохоронних органах, слідчо-оперативна група вилучила посилку і в ній дійсно знайшли предмети, схожі на пістолет і патрони.

Вилучені речові докази відправили на балістичну експертизу, щоб підтвердити, чи є вони вогнепальною зброєю та патронами. У цій справі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю". Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Зараз поліція розшукує відправника та одержувача цієї "вогнепальної" посилки. За однією з версій при відправленні "збройовий кур'єр" міг надати поштовикам свої і відправника "липові" анкетні дані.

Як повідомляли Українськi Новини, на час карантину "Нова Пошта" скасовувала плату за зберігання посилок, але з 1 червня знову відновила її.

Крім того, компанія "Нова Пошта" почала доставляти ліки.

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