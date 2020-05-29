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29 мая 2020, пятница, 18:22 23
Бизнес 2020-05-29T18:45:01+03:00
Українські Новини
"Новая почта" с 1 июня снова начнет брать плату за хранение посылок

"Новая почта" с 1 июня снова начнет брать плату за хранение посылок

Кира Молчанова
Новая почта, 1 июня, Хранение посылок, Доставка товваров
Новая почта Фото: novaposhta
Новая почта Фото: novaposhta

Компания экспресс-доставки "Новая почта" возобновляет плату за хранение посылок клиентов с 1 июня, которую отменяла с 18 марта из-за карантина.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"С 1 июня "Новая почта" восстанавливает стандартные условия услуги хранения - посылки бесплатно хранятся 7 календарных дней, на восьмой день начинает начисляться плата", - говорится в нем.

Отмечается, что плата за хранение посылок и грузов не будет начисляться до 7 июня включительно, а для тех отправлений, которые поступят в отделение до 1 июня включительно, первым платным днем хранения будет 8 июня.

Как сообщали Українськi Новини, в начале карантина компания экспресс-доставки "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

Позже в "Новой Почте" заявили, что приступили к тестированию новой услуги, позволяющей выполнить при транспортировке лекарств рекомендации производителей относительно режима температурного хранения.

Также в компании заявили о запуске решуларных авиарейсов из/в США и Китая для доставки посылок.

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