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25 августа 2020, вторник, 18:02 272
Верховная Рада и партии 2020-08-25T18:30:02+03:00
Українські Новини
В Раде предлагают не монетизировать "пакет малыша"

В Раде предлагают не монетизировать "пакет малыша"

Елена Новикова
Слуга народа, Монетизация, Пакет малыша, бэби-боксы
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Фракция "Слуга народа" в Верхоной Раде выступает против монетизации "пакета малыша", которая должна начаться в сентябре.

Об этом в социальной сети Facebook написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Раде Евгения Кравчук, передают Українськi Новини.

"...Как и большинство украинских родителей, мы поддерживаем программу "Пакет малыша". Считаем, что монетизировать ее не стоит", - написала она.

Кравчук отметила, что соответствующая инициатива отображена в законопроекте № 3006а.

При этом свою позицию депутат объясняет тем, что "пакет малыша" - это инструмент стимулирования ответственного отцовства и поддержки уязвимых семей; согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет почувствовали 79% семей с детьми, почти половине (49%) получателей "пакета" удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца; за денежный эквивалент "пакета" родители не могут приобрести такое же количество товаров аналогичного качества, это подтверждает аналитика ЮНИСЕФ: стоимость товаров из пакета малыша обойдется родителям дороже на 50-200% (в среднем это около 7 000 гривен).

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" в 5 тыс. гривен.

Министерство социальной политики намерено в 2020 году предоставить "пакет малыша" 330 тыс. семей при рождении ребенка.

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