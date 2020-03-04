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04 марта 2020, среда, 06:08 409
Общество 2020-03-04T06:08:01+02:00
Українські Новини
В 2020 году раздадут 330 "пакетов малыша". Как получить помощь от государства

В 2020 году раздадут 330 "пакетов малыша". Как получить помощь от государства

Кира Молчанова
рождение ребенка, Министерство социальной политики, Пакет малыша, Юлия Соколовская
Пакет малыша. Фото: kherson.net
Пакет малыша. Фото: kherson.net

Министерство социальной политики намерено в 2020 году предоставить "пакет малыша" 330 тыс. семей при рождении ребенка, даже если украинка родила ребенка за границей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.

"В 2020 году больше 330 тыс. семей при рождении ребенка получат "пакет малыша", — сказала министр соцполитики Юлия Соколовская.

Согласно сообщению, Минсоцполитики разработало новый механизм финансирования единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" за счет госбюджета и предусмотрело на эту программу 1,6 млрд гривен.

Соколовская отметила, что заканчивается период пилотирования проекта по "пакету малыша", который проводился при поддержке международных партнеров, в частности структур Организации Объединенных Наций и проекта международной технической помощи "Обеспечение соцзащиты и ответственного отцовства в Украине".

Минсоцполитики отныне определено главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению семьям "пакета малыша".

Отмечается, что с начала реализации проекта, с 1 сентября 2018 года, 419 246 детей получили "пакет малыша", что составляет 99% от количества рожденных в этот период времени (родилось 422 967 детей).

Указано, что в 2020 году 35 968 детей обеспечены "пакетом малыша" (родилось 36 103 ребенка).

Как получить пакет малыша?

"Пакет малыша" выдают в роддоме сразу после рождения малыша или при выписке матери. Выдают его не позднее, чем за 30 календарных дней со дня рождения ребенка. Получить его могут мать, отец, родственники или воспитатели новорожденного.

Если в день выписки новорожденного "пакетов" не было в наличии, то родители ребенка пишут заявление в управление социальной защиты населения по месту жительства / пребывания. Заявление можно написать непосредственно в роддоме. Служащие соцзащиты привезут "пакет малыша" по указанному адресу в течение 17 рабочих дней.

В набор входит все, что необходимо для новорожденного ребенка: подгузники, влажные салфетки, пеленки, бодики, шапочки, брюки-ползунки, человечки, носки, термометры для воды и для тела, ножницы, одеяло, пододеяльник, матрас, развивающие игрушки, полотенце, мыло-шампунь, крем и коробка-колыбель. Что входит в "пакет малыша" — перечислено на Правительственном портале, но с припиской, что содержимое пакета может изменяться и дополняться.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году "пакет малыша" будет стоить больше 5 тысяч гривен.

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по факту завышения цены набора и низкое качество товаров для детей, входящих в наборы младенцев "пакет малыша", что могло нанести материальный ущерб государству.

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