Минздрав за сутки увеличил количество ПЦР-тестирований на полторы тысячи

24 августа было проведено 10 855 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 16,1% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 2 571 исследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 19,5% меньше по сравнению с 23 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 13 426 тестирований, из них 10 855 методом ПЦР, а также 2 571 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 436 206 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 25 августа поступило 1 673 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 167 295 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, карантин в Украине хотят продлить до ноября.

Тем временем, 24 августа количество новых случаев COVID-19 после 3-дневного снижения сократилось на 7,8% до 1 658, новых летальных - увеличилось на 13,6% до 25 человек.

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