Экс-руководителей "Укртрансбезопасности" разоблачили в растрате более 100 млн гривен госсредств

Служба безопасности Украины разоблачила механизм растраты более чем 100 миллионов гривен госсредств бывшими руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, в то время, как ранее разоблачили растрату 2 млн госсредств из-за приобретения некачественных тест-систем для диагностики Covid-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, сообщается, что оперативники спецслужбы установили организованную чиновниками сделку в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур. По версии следствия, должностные лица Укртрансбезпекы в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использования по целевому назначению.

По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб почти 109 000 000 гривен.

Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры Украины, Укртрансбезпекы и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, которая подтверждает противоправную сделки.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщение фигурантам производства о подозрениях.

Как собщали Українські Новини, ранее СБУ открыла уголовные производства против 6 компаний-поставщиков медсредств врачам для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, СБУ разоблачила "Укрбуд" на миллионных сделках с госсредствами при строительстве в Чернобыльской зоне.

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