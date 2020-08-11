СБУ разоблачила "Укрбуд" на миллионных сделка с госсредствами при строительстве в Чернобыльской зоне

Служба безопасности Украины разоблачила миллионные злоупотребления с государственными средствами во время строительства в Чернобыльской зоне корпорацией "Укрбуд", в то время, как в Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения", - сказано в нем.

Оперативники спецслужбы установили, что в сделке задействованы ООО "СК "Укрстроймонтаж" и компания "Укрэнергомонтаж", которые входят в состав "Укрбуда".

Установлено, что в течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных "Чернобыльской АЭС" и Национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом".

Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.

В то же время проведенная СБУ проверка показала, что "Укрстроймонтаж" и "Укрэнергомонтаж" грубо нарушили законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов.

Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению более 26 млн гривен государственных средств.

Материалы проверки Служба безопасности передала в Антимонопольный комитет.

Сейчас обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 млн гривен и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на 3 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ открыла уголовные производства против 6 компаний-поставщиков медсредств врачам для борьбы с коронавирусом.

Также СБУ выявила растрату 2 млн госсредств из-за приобретения некачественных тест-систем для диагностики Covid-19.