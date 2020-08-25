Зарплата Ермака за июль составила 43,7 тыс. гривен, а его заместителей – до 81,5 тыс.

Вслед за увеличением минимальной заработной платы в Украине до 5 тыс. гривен , стало известно, что заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за июль составила 43,7 тыс. гривен, а его заместителей – до 81,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Андрею Ермаку в июле 2020 года начислено заработную плату в сумме 43 665 гривен, в том числе должностной оклад 13 97 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 794 гривны, надбавка за интенсивность труда – 11 176 и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 15 726 гривен", – сказано в нем.

Первому заместителю руководителя Офиса Сергею Трофимову было начислено 35 940 гривен зарплаты за июль.

Все заместители Ермака, кроме одного, заработали в июле меньше, чем он: Юлия Ковалив – 32 136 гривен, Андрей Смирнов – 34 638, Юрий Костюк – 35 088, Кирилл Тимошенко – 35 557, Юрий Машовец – 41 688, Игорь Жовква – 42 467.

Из их зарплат было выплачено от 6,3 тыс. до 8,5 тыс. гривен налогов и сборов, соответственно, выданные им суммы были меньше указанных.

В то же время зарплата замруководителя Офиса Юлии Соколовской составила 81 537 гривен в июле с учетом 15,9 тыс. гривен налогов, несмотря на то, что на время карантина зарплата должностных лиц органов власти ограничена 47,2 тыс. гривен.

Она получила такую сумму за счет выплаты ей 38 218 гривен материальной помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска, на которую указанное ограничение не распространяется.

До установления этого ограничения зарплата руководства Офиса Президента редко превышала 47,2 тыс. гривен.

Как сообщали Українські новини, зарплата Владимира Зеленского за июль составила 28 тыс. гривен.

Также Зеленский назначил Татарова заместителем Ермака.

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