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25 серпня 2020, вівторок, 14:53 7
Політика 2020-08-25T16:15:02+03:00
Українські Новини
Єрмака за липень отримав 43,7 тис. гривень зарплати, а його заступники – до 81,5 тисяч

Єрмака за липень отримав 43,7 тис. гривень зарплати, а його заступники – до 81,5 тисяч

Александр Савич
зарплата чиновників, Андрій Єрмак, ОПУ
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Заробітна плата керівника Офісу президента Андрія Єрмака за липень становила 43,7 тис. гривень, а його заступників - до 81,5 тис. гривень, в той час, як зарплата президента Володимира Зеленського за липень становила 28 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Андрію Єрмаку в липні 2020 року нараховано заробітну плату в сумі 43 665 гривень, в тому числі посадовий оклад 13 97 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 794 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 11 176 та інші виплати (за період службових відряджень, премія, індексація грошових доходів) - 15 726 гривень", - сказано в ньому.

Першому заступнику керівника Офісу Сергію Трофимову було нараховано 35 940 гривень зарплати за липень.

Всі заступники Єрмака, крім одного, заробили в липні менше, ніж він: Юлія Ковалів - 32 136 гривень, Андрій Смирнов - 34 638, Юрій Костюк - 35 088, Кирило Тимошенко - 35 557, Юрій Машовець - 41 688, Ігор Жовква - 42 467.

З їх зарплат було виплачено від 6,3 тис. до 8,5 тис. гривень податків і зборів, відповідно, видані їм суми були меншими зазначених.

Водночас зарплата заступниці керівника Офісу Юлії Соколовської становила 81 537 гривень в липні з урахуванням 15,9 тис. гривень податків, незважаючи на те, що на час карантину зарплата посадових осіб органів влади обмежена 47,2 тис. гривень.

Вона отримала таку суму за рахунок виплати їй 38 218 гривень матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, на яку зазначене обмеження не поширюється.

До встановлення цього обмеження зарплата керівництва Офісу президента рідко перевищувала 47,2 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, глава Нацполіціі в липні отримав понад 80 тисяч гривень надбавок до зарплати.

Крім того, суд не знайшов адмінпорушення в недекларування доходів Зеленським.

 

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