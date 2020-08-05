Зеленский назначил Татарова заместителем Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины (2011-2014) заместителем руководителя Офиса Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента Украины Олега Татарова, который будет отвечать за правоохранительное направление. Соответствующий указ Глава государства подписал 5 августа", – сказано в нем.

Согласно сообщению, в компетенцию Татарова будет входить формирование политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса Президента, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, а также в сферах противодействия коррупции, защиты прав человека.

Олег Татаров – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат.

Он работал в органах внутренних дел, в частности с 2011 по 2014 год занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны вместо Василия Бурбы.

Также Президент назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.