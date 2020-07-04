В Украине повысят минималку в несколько этапов. Шмыгаль назвал суммы

В то время, как украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии, Кабинет Министров на ближайшее время запланировал трижды повышать минимальную зарплату.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook.

По его словам, первый этап планируется с 1 сентября – минимальная заработная плата в Украине повысится до 5000 гривен (+277 грн или 5,9%); с 1 января 2021 года она составит 6000 гривен (+20%), а с 1 июля 2021 года – 6500 (+8,3%).

"Наше видение необходимости повышать минимальную зарплату базируется на пяти факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенства)", - отметил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что расчеты показывают – повышение "минималки" будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, что поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму, не повлияет значительно на инфляцию и на увеличение безработицы.



Как сообщали Українські Новини, ФРУ заявляет об отсутствии оснований для резкого повышения минимальной зарплаты в 2021.



Кроме того, в Украине самая низкая минимальная зарплата в Европе.