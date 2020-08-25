Вслед за увеличением минимальной заработной платы, Верховная Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба. За принятие проекта постановления № 3994 проголосовали 279 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини. Согласно ему, Кабинету Министров поручается проведение конкурса в несколько этапов. До 1 октября 2020 года Кабмин должен создать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса. До 1 ноября 2020 года Кабмин должен провести всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба, а до 1 декабря 2020 года определить победителя и представить на рассмотрение Раде предложения, установленные по результатам конкурса. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука. Как сообщали Українські новини, мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага. Также Комитет Рады собирается на заседание о назначении местных выборов.