Вслед за увеличением минимальной заработной платы , Верховная Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба.

За принятие проекта постановления № 3994 проголосовали 279 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабинету Министров поручается проведение конкурса в несколько этапов.

До 1 октября 2020 года Кабмин должен создать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.

До 1 ноября 2020 года Кабмин должен провести всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба, а до 1 декабря 2020 года определить победителя и представить на рассмотрение Раде предложения, установленные по результатам конкурса.

Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука.

Как сообщали Українські новини, мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага.

Также Комитет Рады собирается на заседание о назначении местных выборов.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости