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25 августа 2020, вторник, 12:50 538
Верховная Рада и партии 2020-08-25T13:00:01+03:00
Українські Новини
Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба

Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба

Александр Савич
Верховная Рада, Конкурс, Эскизы, голосование Рады, Большой Государственный Герб
Верховная Рада. Фото: Українські Новини
Верховная Рада. Фото: Українські Новини

Вслед за увеличением минимальной заработной платы, Верховная Рада объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба.

За принятие проекта постановления № 3994 проголосовали 279 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабинету Министров поручается проведение конкурса в несколько этапов.

До 1 октября 2020 года Кабмин должен создать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.

До 1 ноября 2020 года Кабмин должен провести всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба, а до 1 декабря 2020 года определить победителя и представить на рассмотрение Раде предложения, установленные по результатам конкурса.

Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на первого заместителя председателя парламента Руслана Стефанчука.

Как сообщали Українські новини, мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага.

Также Комитет Рады собирается на заседание о назначении местных выборов.

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