Без трансляции и журналистов. Комитет Рады собирается на заседание о назначении местных выборов

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения 26 августа в 11:00 проведет закрытое заседание по обсуждению постановления о назначении местных выборов при участии главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), первого Президента (1991-1994) Леонида Кравчука.

Об этом председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от фракции "Слуга Народа" Виталий Безгин написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"На заседании комитета приняли решение пригласить на завтра на 11:00 Леонида Кравчука и тщательно обсудить вопросы работы ТКГ, взаимоотношений украинских представителей ТКГ и профильного комитета, вопрос постановления о местных выборах, который якобы вызывает беспокойство у страны-агрессора", - написал он.

Безгин добавил, что заседание будет проходить без СМИ и записи.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа, на первом заседании ТКГ при участии Кравчука, он проинформировал участников группы о направлении обращения в парламент с просьбой рассмотреть вопрос соответствия "минским договоренностям" постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал постановление Рады о местных выборах противоречащим "минским договоренностям".

Данным постановлением выборы назначены на 25 октября на подконтрольной Украине территории.

Новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), бывший Президент (1991-1994) Леонид Кравчук исключает закрепление так называемого "особого статуса" Донбасса в Конституции.

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