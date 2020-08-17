Кравчук говорит, что "особого статуса" Донбасса в Конституции не будет

Новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), бывший Президент (1991-1994) Леонид Кравчук исключает закрепление так называемого "особого статуса" Донбасса в Конституции.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Сегодня", передают Українськi Новини.

"У нас есть Конституция, есть законы, которые согласовывались с международным правом. Если Россия действительно считает, и это серьезно, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, то я задаю через вас такой вопрос: каким образом демократическая страна, а мы точно идем по пути демократии, может прийти в парламент и сказать, что вы должны проголосовать за это", - сказал он.

Он пояснил, что фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батьківщина", а также часть фракции "Слуга народа" не будут голосовать.

"Я уже не говорю, что содержательно это не вяжется ни с какими международными документами. Конституция – это внутренний Основной документ Украины. Это практически невозможно. Они знают, что такие решения принимаются Верховной Радой. ВР – демократическая структура, демократический орган в украинском государстве. И 450 депутатов имеют право каждый на свою позицию и свое мнение, и голосовать так, как велит внутреннее состояние и ориентируют избиратели", - добавил Кравчук.

По его словам, сейчас в парламенте "даже близко нет" голосов за изменение Конституции.

"Вы требуете того, что Украина не может выполнить. У нас в ВР – не солдаты, которым можно сказать "вперед", и они все идут. Если они не услышат нас, значит они не хотят нас услышать", - подчеркнул Кравчук.

По его мнению, закрепление в "минских договоренностях" изменения Конституции с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей не отвечает стратегическим национальным интересам.

Кравчук также считает, что продление закона об особенностях местного самоуправления на Донбассе, срок действия которого истекает в декабре, России будет достаточно.

"Думаю, России также надоела война... Я убежден, что они уже не будут цепляться за эти вопросы, о которых вы говорите. Если, вдруг, мы почувствуем, а я допускаю такое, что они не хотят никаких уступок, мы показываем, что мы готовы, а они говорят "нет"... Ну что же, тогда, по крайней мере я, мне хватит мужества, силы и воли сказать: мы делали все, что могли, исходя из украинской законодательной базы, Конституции, международного права, но нас не услышали, поэтому я вижу, что "минский процесс" не имеет перспективы. Мы начинаем искать другие возможности", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Кравчук допускает законодательное разрешение более широкого применения русского языка на Донбассе, хотя не считает, что этот вопрос разрешит конфликт.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отрицает информацию о том, что Россия на переговорах в Берлине (Германия) якобы требовала, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых будет учтен особый статус Донбасса.

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