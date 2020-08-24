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24 августа 2020, понедельник, 16:30 362
Силовые структуры 2020-08-24T17:00:01+03:00
Українські Новини
В ВСУ за сутки заболеваемость COVID-19 упала почти в два раза

В ВСУ за сутки заболеваемость COVID-19 упала почти в два раза

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус в ВСУ. Фото: pixabay
Коронавирус в ВСУ. Фото: pixabay

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 604 человека, за прошедшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заболевания, в то время, как заболеваемость и смертность от коронавируса в Украине падают второй день подряд. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 24 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 604 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 888 человек, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 936 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 235 лиц", - говорится в нем.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заболевания COVID-19.

Их них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Военно-медицинский клинический исторический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Ривненский военный госпиталь - 3 военнослужащих и Черновицкий военный госпиталь - 2 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 19 человек (Киевская область - 1 военнослужащий и 4 работника Вооруженных сил, Львовская область - 3 военнослужащих и 3 работника Вооруженных сил, Черновицкая область - 3 военнослужащих и 1 работник Вооруженных сил, Винницкая область - 2 военнослужащего и 1 работник Вооруженных сил, Закарпатская область - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований почти на 40%.

Кроме того, с сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам

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