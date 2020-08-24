На юге 33-градусная жара, а в Карпатах - дожди и прохлада: какой будет погода во вторник

25 августа в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 3-8 м\/с, температура ночью +16...+18 градусов, днем +22...+24 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На Западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем умеренные, местами значительные дожди (в Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской областях и в Карпатах кратковременные умеренные дожди), грозы, ветер юго-западный, 3-8 м\/с, температура ночью +11...+18 градусов, днем +20...+26 градусов. В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, температура ночью +10...+15 градусов, днем +17...+22 градусов. В Моршине, Трускавце ночью местами кратковременный дождь, днем умеренные, местами значительные дожди, температура ночью +13...+15, днем +22...+24 градусов. В Сваляве кратковременные дожди, ночью местами, температура ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градусов. На Севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 3-8 м\/с, температура ночью +12...+18 градусов, днем +21...+27 градусов. В Центральных областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в Полтавской и Днепропетровской областях без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с, температура ночью +12...+18, днем +23...+30 градусов. На Востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +10...+17 градусов, днем +27...+33 градусов. На Юге также переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с, температура ночью +13...+19 градусов, днем +27...+33 градусов. В Крыму переменная облачность, также без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +13...+18 градусов, днем +28...+33 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +30...+32 градусов. 24 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса. Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.