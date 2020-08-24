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  • На юге 33-градусная жара, а в Карпатах - дожди и прохлада: какой будет погода во вторник
24 августа 2020, понедельник, 22:45 442
Политика 2020-08-24T22:46:04+03:00
Українські Новини
На юге 33-градусная жара, а в Карпатах - дожди и прохлада: какой будет погода во вторник

На юге 33-градусная жара, а в Карпатах - дожди и прохлада: какой будет погода во вторник

Ольга Фандорина
Погода, Лето, Жара, Август, Прогноз погоды

25 августа в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +16...+18 градусов, днем +​​22...+24 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем ​​умеренные, местами значительные дожди (в Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской областях и в Карпатах кратковременные умеренные дожди), грозы, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +11...+18 градусов, днем ​+​20...+26 градусов.

В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем ​​кратковременные дожди, температура ночью +10...+15 градусов, днем +​​17...+22 градусов.

В Моршине, Трускавце ночью местами кратковременный дождь, днем ​​умеренные, местами значительные дожди, температура ночью +13...+15, днем ​​+22...+24 градусов.

В Сваляве кратковременные дожди, ночью местами, температура ночью +13...+15 градусов, днем +​​22...+24 градусов.

На Севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +12...+18 градусов, днем +​​21...+27 градусов.

В Центральных областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в Полтавской и Днепропетровской областях без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +12...+18, днем +​​23...+30 градусов.

На Востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с, температура ночью +10...+17 градусов, днем +​​27...+33 градусов.

На Юге также переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +13...+19 градусов, днем ​​+27...+33 градусов.

В Крыму переменная облачность, также без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +13...+18 градусов, днем ​​+28...+33 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +​​30...+32 градусов.

24 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.

Ранее Українські Новини писали, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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