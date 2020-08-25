Полиция закрыла дело о гибели депутата Тымчука

Полиция Киева закрыла уголовное производство о гибели депутата Верховной Рады 8 созыва Дмитрия Тымчука (Народный фронт).

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследовалось по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

В конце 2019 года, а именно 12 декабря дело было закрыто в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения, то есть по части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса.

Решение о закрытии дела не отменялось ни судом ни прокуратурой.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня 2019 года Тымчук был найден мертвым в своей квартире в Киеве. Он смертельно ранил себя в голову из пистолета. Следствие считало, что главной версией гибели Тымчука является самоубийство. Гражданская жена Тымчука, которая обнаружила его тело, проходила по делу в качестве свидетеля.

Ранее в деле о смерти Тымчука засекретили результаты экспертиз.

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