подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 августа 2020, вторник, 09:24 2695
Силовые структуры 2020-08-25T11:30:03+03:00
Українські Новини
Полиция закрыла дело о гибели депутата Тымчука

Полиция закрыла дело о гибели депутата Тымчука

Анна Рудык
Полиция, Дмитрий Тымчук, Тымчук, Смерть Тымчука
Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook
Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook

Полиция Киева закрыла уголовное производство о гибели депутата Верховной Рады 8 созыва Дмитрия Тымчука (Народный фронт).

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследовалось по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

В конце 2019 года, а именно 12 декабря дело было закрыто в связи с установлением отсутствия события уголовного правонарушения, то есть по части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса.

Решение о закрытии дела не отменялось ни судом ни прокуратурой.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июня 2019 года Тымчук был найден мертвым в своей квартире в Киеве. Он смертельно ранил себя в голову из пистолета. Следствие считало, что главной версией гибели Тымчука является самоубийство. Гражданская жена Тымчука, которая обнаружила его тело, проходила по делу в качестве свидетеля.

Ранее в деле о смерти Тымчука засекретили результаты экспертиз.

Больше новостей о: Полиция Дмитрий Тымчук Тымчук Смерть Тымчука

Полиция закрыла дело о гибели депутата Тымчука
Заболеваемость коронавирусом падает третий день подряд, а смертность начала расти
Новости
Место пожара. Фото: пресс-служба ГосЧС
Ночью в Харькове горела высотка. 13 человек эвакуировали, один мужчина погиб 11:30
Рада открыла внеочередную сессию для увеличения "минималки" с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен 11:16
В Киеве объявили штормовое предупреждение. В местах возможных подтоплений дежурит техника 11:01
Рубль в начале рабочей недели упал. Курс российской нацвалюты на 25 августа 10:58
Сегодня киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины. Где смотреть матч 10:45
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости: что пожелали иностранные партнеры 23:25
Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований почти на 40% 10:58
Карантин. Фото: pexels
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев 06:00
Зарплаты от 80 тысяч гривен. Какие вакансии в Украине самые высокооплачиваемые 05:30
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский 11:30
Украинцев будут штрафовать за "модные" автономера: кого это коснется 21:26
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:32
Александр Положинский. Фото: volynnews.com
Музыкант Александр Положинский отказался от ордена от Зеленского 21:10
больше новостей
В Киеве объявили штормовое предупреждение. В местах возможных подтоплений дежурит техника
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok