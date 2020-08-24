В учебном центре ВСУ "Десна" прогремел взрыв: двое ранены, один погибший

Взрыв произошел в одном из общежитий 169-го учебного центра Вооруженных сил "Десна" (Черниговская область), 1 военнослужащий погиб и 2 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы центра, передают Українськi Новини.

"Сегодня около 17:30, во внеслужебное время, в одном из общежитий в результате личной небрежности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих произошел взрыв", - сказано в нем.

В результате 1 военнослужащий погиб, еще 2 получили ранения различной степени тяжести.

Также пострадала гражданская, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих, на данный момент она находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте происшествия работает руководство учебного центра, командование Сухопутных войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции в Козелецком районе.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

В Черниговской области местный житель взорвал гранату во время отдыха из-за чего погибли 3 человека.

Также в Харьковской области из-за взрыва артиллерийского снаряда погиб мужчина.

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