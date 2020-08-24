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  • У навчальному центрі ЗСУ "Десна" прогримів вибух: двоє поранені, один загиблий
24 серпня 2020, понеділок, 22:00 6
Події 2020-08-25T00:00:23+03:00
Українські Новини
У навчальному центрі ЗСУ "Десна" прогримів вибух: двоє поранені, один загиблий

У навчальному центрі ЗСУ "Десна" прогримів вибух: двоє поранені, один загиблий

Ольга Фандорина
Гуртожиток, вибух, вибух у будинку, Учбовий центр
Взрыв в учебном центре. Фото: facebook.com/desnaukr
Взрыв в учебном центре. Фото: facebook.com/desnaukr

Вибух стався в одному з гуртожитків 169-го навчального центру Збройних сил "Десна" (Чернігівська область), 1 військовослужбовець загинув і 2 отримали поранення. 

Про це йдеться в повідомленні прес-служби центру, передають Українські Новини.

"Сьогодні близько 17:30, в позаслужбовий час, в одному з гуртожитків в результаті особистої недбалості і зневаги заходами безпеки військовослужбовців стався вибух", - сказано в ньому.

В результаті 1 військовослужбовець загинув, ще 2 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також постраждала громадянська, яка перебувала в гостях у одного з військовослужбовців, на даний момент вона перебуває у важкому стані.

В даний час на місці події працює керівництво навчального центру, командування Сухопутних військ, відповідні посадові особи і слідча група Національної поліції в Козелецькому районі.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Офіс Президента виділив 12 нових квартир постраждалим під час вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва коштом забудовників.

24 червня стало відомо, що Київська міська державна адміністрація виділить постраждалим у результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва по 50-100 тис. гривень.

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