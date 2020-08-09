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09 августа 2020, воскресенье, 13:58 327
Происшествия 2020-08-09T13:58:20+03:00
Українські Новини
В Харьковской области из-за взрыва артиллерийского снаряда погиб мужчина

В Харьковской области из-за взрыва артиллерийского снаряда погиб мужчина

Ирина Николенко
Харьковская область, Снаряд, взрыв гранаты, Нацполиция Харьковской области
В Харьковской области взорвался снаряд. Фото: Facebook/ Полиция Харьковской области
В Харьковской области взорвался снаряд. Фото: Facebook/ Полиция Харьковской области

Житель села Семеновка (Первомайский район, Харьковская область) погиб 8 августа из-за взрыва снаряда на территории его домовладения.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"В результате взрыва 39-летний житель села Семеновка в тяжелом состоянии был доставлен в харьковскую больницу с травматической ампутацией нижних конечностей и левой руки. От полученных травм мужчина скончался", – говорится в нем.

В Харьковской области взорвался артиллерийский снаряд. Фото: Facebook/ Полиция Харьковской областиВ Харьковской области взорвался артиллерийский снаряд. Фото: Facebook/ Полиция Харьковской области

Сообщение о происшествии поступило в Первомайский отдел полиции от медиков 8 августа около 14:25.

На месте происшествия работали следовательно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической областной службы.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что мужчина пытался разобрать артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны во дворе, в результате чего и случился взрыв.

В Харьковской области погиб мужчина из-за взрыва снаряда. Фото: Facebook/ Полиция Харьковской областиВ Харьковской области погиб мужчина из-за взрыва снаряда. Фото: Facebook/ Полиция Харьковской области

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українськi Новини, В Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

В Черниговской области местный житель взорвал гранату во время отдыха из-за чего погибли 3 человека.

В Одесской области нетрезвый мужчина во время застолья с друзьями, бросил в них боевую гранату, в результате чего трое человек получили ранения.

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