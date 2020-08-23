Сегодня в центре Киева перекроют движение: как будет ходить транспорт

Киевская городская государственная администрация изменит движение общественного транспорта, а в центре временно перекроет движение машин и пешеходов с 23 до 24 августа в связи с празднованием Дня независимости. По случаю торжества, украинцы будут отдыхать три дня ( с 22 августа – субботы по 24 августа – понедельник).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"С 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств", - говорится в нем.

В частности, движение ограничат на улице Трехсвятительской (от улицы Костельной до Михайловской площади), Михайловской площади, улице Михайловской (от Михайловского переулка до Михайловской площади), улице Малой Житомирской (от Михайловского переулка до Владимирского проезда), улицах Тарасовой, Софиевской (от Михайловского переулка до улицы Владимирской), улице Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской), Софийской площади, Рыльском переулке, улице Большой Житомирской (от улицы Владимирской до Михайловской площади), а также на улице Десятинной.

Также 24 августа с 8:00 в связи с проведением массовых мероприятий будет перекрыта часть улицы Владимирской (возле парка имени Тараса Шевченко), бульвар имени Шевченко (от улицы Владимирской до Бессарабской площади), улица Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), переулок Владимирский, улицы Костельная, Прорезная, улица Хмельницкого (на участке от улицы Владимирской до улицы Крещатик), улица Шевченко (на участке от улицы Владимирской до площади Бессарабской), площадь Бессарабская, улица Крещатик (на отрезке от площади Европейской до площади Бессарабской), площадь Европейская, Днепровский спуск (на отрезке от площади Почтовой до Европейской площади), улица Городецкого (на участке от Крещатика до улицы Заньковецкой).

Как сообщали Українськi Новини, День Независимости Украины-2020: куда сходить на длинные выходные в Киеве.

Также в КГГА заявили, что мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер.

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