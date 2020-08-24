У Тельцов решатся проблемы, а Львы столкнутся с испытаниями: таро-прогноз на неделю по знакам зодиака

В то время, как согласно гороскопу от Павла Глобы, Овнов ждет успешный день, а у Раков возможны непредвиденные расходы, благодаря своевременным подсказкам представители зодиакального круга смогут верно расставить приоритеты и без труда поставить точку в необходимых делах.

Август подходит к концу, и в это время появляется множество дел, которые необходимо завершить в срок. Расписания карт Таро помогут знак зодиака правильно расставить приоритеты и с легкостью решить сложные моменты, пишет Ukr.Media

Расписания старших арканов помогают предсказать события и составлять план действий, благодаря которому получается быстро выполнять задуманные дела и обходить стороной неприятности. Эксперты рекомендуют внимательно рассмотреть расписания карт на грядущую неделю августа, чтобы быть в курсе событий и грамотно распределять время для решения серьезных вопросов.

Овен

Последняя неделя августа начнется с карты "императрица". Аркан говорит о том, что Овны движутся в верном направлении и вскоре смогут получить достойное вознаграждение за свой труд.

Карта "Солнце" отвечает за новые успехи и положительные новости. Препятствий на пути нет, и представители этого созвездия могут продвигать смелые идеи и не бояться провала. Также Овны смогут отдохнуть и набраться сил для дальнейших побед.

"Повешенный" в расписании - карта временного прекращения дел. Овны в конце августа будут вынуждены "заморозить" некоторые дела, чтобы не терять времени даром. С этого Аркана важно иметь запасной план, благодаря которому получится вовремя переключиться.

Телец

Карта "Отшельник" означает временный уход от мира, поиск покоя и одиночества. Тельцы с этого Аркана смогут начать последнюю неделю августа по поиску ответов на вопросы, оглянуться и составить план действий на грядущий неделю.

Аркан "Умеренность" говорит о благоприятный исход дел, однако Тельцам не стоит рассчитывать на быстрый финал. Размеренная работа и соблюдение гармонии во всем не дадут оступиться и зайти в тупик.

Карта "Суд" обещает освобождение от сложного дела, решения проблем и получения устойчивости. С этого Аркана Тельцы смогут завершить август на позитивной ноте, восстановить свою репутацию и оставить в прошлом проблемы.

Близнецы

Аркан "Верховная жрица" говорит о внутренних силах, которые позволят начать последнюю неделю августа по привлечению удачи. По этой карте Близнецы смогут понять суть происходящих, ориентируясь на внутренний голос, и обойти препятствия стороной.

"Умеренность" в расписании - карта, которая указывает Близнецам необходимость оставить спешку. Дела будут продвигаться в свою очередь, что позволит вовремя найти неточности и быстро решить запутанные ситуации.

По карте "Императрица" дела приближаются к развязке, и вскоре Близнецы смогут понять, к чему их привела судьба. С этого Аркана помощь придет со стороны близкого человека, который поддержит в минуту слабости и не даст оступиться.

Рак

Аркан "Иерофант" обещает Ракам отличное начало недели и благоприятный исход затеянных ранее дел. Карта символизирует добродетель и соблюдение моральных принципов, благодаря чему Раки смогут достичь счастья и не потерять хорошую репутацию.

Карта "Колесо Фортуны" символизирует непредвиденные обстоятельства, которые могут застать врасплох. С этого Аркана Ракам нельзя поддаваться панике и действовать в спешке. Совет карты - довериться судьбе и время плыть по течению, чтобы разобраться в ситуации и действовать уверенно.

"Влюбленные" в расписании - карта, которая указывает Ракам необходимость сделать важный выбор. В конце августа предстоит мобилизовать силы и использовать полученные навыки для того, чтобы принять правильные решения и подняться на новую ступень развития.

Лев

"Императрица" в расписании для Львов свидетельствует о том, что в жизни намечаются положительные изменения. Львы в конце августа могут встретить человека, который окажет помощь, если ее удастся расположить к себе.

По карте "Дьявол" Львы столкнутся с испытаниями, и в середине недели им важно направлять силы в русло решения возникающих проблем. Тем, кто не оступится и не станет потакать разрушительным эмоциям, улыбнется удача.

По карте "Луна" Львам стоит остерегаться окружения и не разглашать своих секретов. Такая тактика убережет от интриг и влияния недоброжелателей, которые готовы навредить из зависти.

Дева

"Правосудие" для Дев - карта закономерного итога. С этого Аркана каждый получает по заслугам, и если в делах не было ошибок и промахов, награда не заставит себя ждать. Тем, кто оступился, судьба предоставит возможность поработать над ошибками.

Аркан "Суд" говорит об успехах, которые помогут Девам подняться на новую ступень. Карта обещает процветание тем, кто готов к честной борьбе и не стремится откладывать на неопределенный срок решения важных вопросов.

Карта "Луна" указывает на страхи и внутреннюю борьбу, которая может помешать Девам как в работе, так и в личной жизни. По этому поводу стоит избавиться от стресса, который не дает принимать правильные решения и становится причиной ошибок.

Весы

Карта "Влюбленные" призывает Весов слушать свое сердце и не идти на поводу окружения. В начале недели им предстоит сделать важный шаг и для этого выбрать верное направление, прислушиваясь в первую очередь к себе.

"Повешенный" в расписании - карта, предвещает временный застой. Весам предстоит столкнуться с тем, что некоторые дела будет невозможно выполнить, и придется переключиться на второстепенные обязанности, чтобы не терять времени на переживания и бесполезную работу.

Аркан "Мир" говорит о завершении труда и приобретение своего места. По этой карте Весы в конце месяца смогут достичь цели, оставить в прошлом разногласия и проблемы, а также насладиться очередной победой в кругу близких по духу людей.

Скорпион

Карта "Императрица" указывает Скорпионам на верно выбранный путь, в конце которого их ждет достойное вознаграждение. Совет Аркана - не спешить, чтобы в спешке не сделать ошибок, которые отнимут время и удалят успех.

Аркан "Дурак" вторит первой карте расписания и предостерегает Скорпионов. По этой карте нельзя халатно относиться к своим обязанностям, перекладывать ответственность и пытаться отложить решение важных вопросов на неопределенное время.

По карте "Отшельник" у Скорпионов в конце августа появится время, когда они смогут уединиться, суммировать и восстановить энергию для того, чтобы завершить сложные дела или начать что-то новое и захватывающее.

Стрелец

Аркан "Императрица" говорит Стрельцам, что они находятся на верном пути, и для того, чтобы завершить начатое с успехом, нужно только продолжать работать. Также карта говорит о том, что помощь придет со стороны близкого человека женского пола.

"Звезда" в расписании символизирует победу, и с этого Аркана Стрельцы могут быть уверены в том, что двигаются в верном направлении. Карта открывает прекрасные перспективы, где нет места разочарованием и провалам.

Аркан "Мир" указывает Стрельцам на отличное завершение недели, когда они смогут решить разногласия с близкими и коллегами. По этой карте препятствий на пути нет, и можно двигаться к цели, устраняя недостатки и наслаждаясь новыми победами.

Козерог

Аркан "Колесо Фортуны" обещает Козорогам некоторые трудности в начале недели. Круговорот дел, в который попадут представители этого созвездия, может смутить, однако спешить с выводами не стоит. Пыль уляжется, и станет понятен ход событий.

По карте "Император" Козорогу стоит опираться на мудрость и сторониться предвзятых суждений. Аркан говорит о победе разума над эмоциями, завоевании авторитета и о продвижении по карьерной лестнице.

"Маг" в расписании - карта изобретательности и оптимизма. За ней Козорог могут не бояться смелых решений, благодаря которым появится возможность облегчить себе труд и быстро завоевать новые вершины.

Водолей

Карта "Смерть", несмотря на страшное название, обещает Водолеям отличное начало недели. С этого Аркана не составит труда попрощаться с прошлым и оставить за спиной все то, что мешало личному росту и развитию.

По карте "Отшельник" Водолеи смогут скорректировать планы, не спешить с выводами и восстановить силы для новых решительных побед. Карта символизирует временный покой, так необходимый для подзарядки и ответов на важные вопросы.

Аркан "Башня" в расписании - карта, призывает Водолеев отказаться от иллюзий и не строить воздушных замков. За ней меняется мировоззрение, ситуация проясняется, вырисовываются реальные перспективы.

Рыбы

Карта "Повешенный" говорит Рыбам о том, что неделю не стоит начинать с активных действий. По этому поводу некоторые дела в силу непредвиденных обстоятельств выполнить сразу не получится, и Рыбам стоит переключиться, чтобы не терять времени зря.

"Императрица" в расписании - положительная карта, которая указывает на несомненные успехи. С этого Аркана рыбы не смогут сразу получить награду, однако могут быть уверены в том, что двигаются в верном направлении.

Аркан "Умеренность" призывает рыб найти золотую середину и научиться контроля над эмоциями. Такая тактика убережет от досадных промахов и не даст ошибиться при принятии важных решений.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

Также синоптики дали прогноз до середины сентября.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости