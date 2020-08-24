Овнов ждет успешный день, а у Раков возможны непредвиденные расходы, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в воскресенье астролог советовал экономно расходовать энергию и не хвататься за несколько дел сразу, сегодня стоит прибегнуть к более творческим делам и размышлениям о будущем. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в понедельник, 24 августа, рассказал Павел Глоба. Овен У Овнов в понедельник будет благоприятный день для любой работы. Особенно удачно будут идти подсчеты, анализ данных, работа с компьютером. Телец Мелкие вопросы на работе Тельцам стоит пробовать решать самостоятельно, а вот в личных вопросах не стоит стесняться звать друзей на разговор. Близнецы Близнецов ждет спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды, даже если они кажутся не такими же первоочередными. Рак Велики шансы, что бюджет Раков придется пересмотреть – возможны существенные непредвиденные расходы. Мелкие споры удастся уладить "без жертв", однако о сдержанности стоит не забывать. Лев Если затянула обыденность и Львы нуждаются в изменениях, то им стоит придумать интересный досуг. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дела в свои руки. Дева В отношениях с другими у Дев будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. Весы В этот день Весы смогут увидеть свои проблемы в ином свете. Это поможет найти новые выходы из старых ситуаций. Скорпион Постарайтесь воспринимать информацию спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые не нравятся. Звезды будут способствовать романтической и творческой сфере. Стрелец У Стрельцов пройдет день удачно, если увлечься умственной деятельностью, попробовать взяться дорабатывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов. Козерог Дела с деньгами стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку из-за невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, решения по которым не могут иметь существенной угрозы для вас в будущем. Водолей Дайте волю своему партнеру в этот день и будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Любовь Водолеев к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче. Рыбы Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить дурную привычку. Перед Рыбами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх. Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе. Также синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные.