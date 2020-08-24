Овнов ждет успешный день, а у Раков возможны непредвиденные расходы, — гороскоп от Глобы на сегодня

Гороскоп на День Независимости от Павла Глобы. Фото: pixabay

Гороскоп на День Независимости от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье астролог советовал экономно расходовать энергию и не хвататься за несколько дел сразу, сегодня стоит прибегнуть к более творческим делам и размышлениям о будущем. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в понедельник, 24 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

У Овнов в понедельник будет благоприятный день для любой работы. Особенно удачно будут идти подсчеты, анализ данных, работа с компьютером.

Телец

Мелкие вопросы на работе Тельцам стоит пробовать решать самостоятельно, а вот в личных вопросах не стоит стесняться звать друзей на разговор.

Близнецы

Близнецов ждет спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды, даже если они кажутся не такими же первоочередными.

Рак

Велики шансы, что бюджет Раков придется пересмотреть – возможны существенные непредвиденные расходы. Мелкие споры удастся уладить "без жертв", однако о сдержанности стоит не забывать.

Лев

Если затянула обыденность и Львы нуждаются в изменениях, то им стоит придумать интересный досуг. Не стоит ожидать, что жизнь сама начнет меняться. Возьмите дела в свои руки.

Дева

В отношениях с другими у Дев будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

Весы

В этот день Весы смогут увидеть свои проблемы в ином свете. Это поможет найти новые выходы из старых ситуаций.

Скорпион

Постарайтесь воспринимать информацию спокойно и не принимать близко к сердцу слова, которые не нравятся. Звезды будут способствовать романтической и творческой сфере.

Стрелец

У Стрельцов пройдет день удачно, если увлечься умственной деятельностью, попробовать взяться дорабатывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Козерог

Дела с деньгами стоит перенести на другие дни – есть большие шансы сделать существенную ошибку из-за невнимательности. Отдайте предпочтение решению мелких вопросов, решения по которым не могут иметь существенной угрозы для вас в будущем.

Водолей

Дайте волю своему партнеру в этот день и будете приятно удивлены ощущением собственной свободы. Любовь Водолеев к тихим обидам и контролю ослабнет, поэтому внутреннее спокойствие найти будет легче.

Рыбы

Позаботьтесь о своем здоровье, если планировали начать заниматься спортом или бросить дурную привычку. Перед Рыбами появятся новые возможности – не бойтесь за них браться и двигать свою жизнь вверх.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

Также синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные.

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