подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Президент
  • В рамках проекта Зеленской в Азербайджанском национальном музее ковра установили украиноязычный аудиогид
24 августа 2020, понедельник, 17:00 63
Президент 2020-08-24T17:00:22+03:00
Українські Новини
В рамках проекта Зеленской в Азербайджанском национальном музее ковра установили украиноязычный аудиогид

В рамках проекта Зеленской в Азербайджанском национальном музее ковра установили украиноязычный аудиогид

Елена Новикова
Музей, Первая леди, Елена Зеленская, Аудиогид, Музей ковра
Елена Зеленская. Фото: Elle
Елена Зеленская. Фото: Elle

Офис Президента заявил, что в рамках проекта первой леди Елены Зеленской, которая поборола COVID-19, по распространению украинского языка в мире в Азербайджанском национальном музее ковра появился украиноязычный аудиогид.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса, передают Українськi Новини.

"В рамках инициативы супруги Президента Украины Елены Зеленской по распространению украинского языка в мире и внедрению украиноязычных аудиогидов в наиболее знаковых местах, в частности - крупнейших музеях мира, аудиогид на украинском появился в Азербайджанском национальном музее ковра (г. Баку). Символично, что украиноязычный аудиогид представлен в знаменательный для всех украинцев день - День независимости Украины", - говорится в нем.

Указано, что договоренности о создании аудигода были достигнуты в декабре 2019 года, во время визита в Азербайджан Зеленского и первой леди, в рамках которого Зеленская лично посетила Азербайджанский национальный музей ковра.

"Работы по переводу, озвучиванию и интеграции аудиогида к системе музея продолжались почти восемь месяцев. Это уже не первый аудиогид на украинском языке, созданный по инициативе первой леди: в июне 2020 года на украинском также "заговорил" один из крупнейших музеев Австрии - художественная галерея Альбертина (г. Вена). В ближайшее время планируется запуск целого ряда украиноязычных аудиогидов, в частности в Латвийском национальном художественном музее (г. Рига), Музее истории искусств в Австрии (г. Вена), Морском музее Черногории (г. Котор)", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2019 года стало известно, что Зеленская инициирует создание украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.

Также в День независимости Владимир Зеленский с женой посетили "Главный военный клинический госпиталь" и вручили военным госнаграды.

Кроме того, Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе.

Больше новостей о: Музей Первая леди Елена Зеленская Аудиогид Музей ковра

Зеленский вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям
Украинские звезды исполнили попурри из более 40 композиций ко Дню независимости: как это было
Новости
В рамках проекта Зеленской в Азербайджанском национальном музее ковра установили украиноязычный аудиогид 17:00
Концерт ко Дню независимости. Скриншот из видео
У "Бумбокса" и "Океана Эльзы" забыли спросить разрешения использовать их песни на концерте в Киеве 17:00
В ВСУ за сутки заболеваемость COVID-19 упала почти в два раза 16:30
Смертельное ДТП в Днипре
В Днипре Opel на полной скорости "влетел" под фуру: погибли два человека 16:30
ЦУМ в Киеве возобновил работу после ложного минирования 16:01
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости: что пожелали иностранные партнеры 23:25
В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов 23:59
Карантин. Фото: pexels
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев 06:00
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский 11:30
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Украинцев будут штрафовать за "модные" автономера: кого это коснется 21:26
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:32
больше новостей
Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok