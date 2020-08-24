В рамках проекта Зеленской в Азербайджанском национальном музее ковра установили украиноязычный аудиогид

Офис Президента заявил, что в рамках проекта первой леди Елены Зеленской, которая поборола COVID-19, по распространению украинского языка в мире в Азербайджанском национальном музее ковра появился украиноязычный аудиогид.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса, передают Українськi Новини.

"В рамках инициативы супруги Президента Украины Елены Зеленской по распространению украинского языка в мире и внедрению украиноязычных аудиогидов в наиболее знаковых местах, в частности - крупнейших музеях мира, аудиогид на украинском появился в Азербайджанском национальном музее ковра (г. Баку). Символично, что украиноязычный аудиогид представлен в знаменательный для всех украинцев день - День независимости Украины", - говорится в нем.

Указано, что договоренности о создании аудигода были достигнуты в декабре 2019 года, во время визита в Азербайджан Зеленского и первой леди, в рамках которого Зеленская лично посетила Азербайджанский национальный музей ковра.

"Работы по переводу, озвучиванию и интеграции аудиогида к системе музея продолжались почти восемь месяцев. Это уже не первый аудиогид на украинском языке, созданный по инициативе первой леди: в июне 2020 года на украинском также "заговорил" один из крупнейших музеев Австрии - художественная галерея Альбертина (г. Вена). В ближайшее время планируется запуск целого ряда украиноязычных аудиогидов, в частности в Латвийском национальном художественном музее (г. Рига), Музее истории искусств в Австрии (г. Вена), Морском музее Черногории (г. Котор)", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2019 года стало известно, что Зеленская инициирует создание украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.

Также в День независимости Владимир Зеленский с женой посетили "Главный военный клинический госпиталь" и вручили военным госнаграды.

Кроме того, Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе.

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