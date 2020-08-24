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24 августа 2020, понедельник, 15:38 170
Президент 2020-08-24T15:39:24+03:00
Українські Новини
Зеленский с женой посетили "Главный военный клинический госпиталь" и вручили военным госнаграды

Зеленский с женой посетили "Главный военный клинический госпиталь" и вручили военным госнаграды

Елена Новикова
Военные, Награды, День независимости, День независимости Украины, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Военный госпиталь
Владимир и Елена Зеленские посетили военный клинический госпиталь. Фото: Офис президента
Владимир и Елена Зеленские посетили военный клинический госпиталь. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской посетили "Главный военный клинический госпиталь" и вручили военным государственные награды, в то время, как ранее Зеленский вручил награды медикам, ученым и учителям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"В День Независимости Украины Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" и пообщались с ранеными защитниками и их близкими... Президент вручил военным государственные награды", - говорится в нем.

Президент поинтересовался, предоставляется-ли раненым вся необходимая помощь.

Медики рассказали о состоянии военных, получивших тяжелые ранения на передовой, и об их лечении.

"Благодарны вам за службу. Мощные, смелые ребята, защищаете нашу страну. Вы рискуете ценным - здоровьем и жизнью. Ребята, желаю выздоровления, а родным - держатся. Поздравляю с Днем независимости", - сказал Зеленский.

Жена раненого военнослужащего Людмила Ворон поблагодарила врачей за работу и профессионализм.

"Сила мужества у мужчины такова, что я просто заряжаюсь. Трудно, но должна держаться. Персонал и госпиталь - низко кланяюсь каждому", - сказала она.

Защитников, проходящих лечение, также поздравил музыкант Сергей Михалок с группой "Ляпис 98".

Они исполнили композицию "Воины света" и вручили подарки.

"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День независимости, а в нашей стране сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", - сказал Михалок.

Сергей Михалок с Зеленскими в военном клиническом госпитале. Фото: Офис президентаСергей Михалок с Зеленскими в военном клиническом госпитале. Фото: Офис президента

Президент и первая леди также осмотрели диагностические отделения хирургического корпуса, отделения эндоскопической диагностики и малоинвазивной хирургии, отделение рентгенкардиоваскулярной хирургии.

Также они ознакомились с планами по строительству нового корпуса госпиталя.

Владимир и Елена Зеленские осмотрели несколько отделений военного клинического госпиталя. Фото: Офис президентаВладимир и Елена Зеленские осмотрели несколько отделений военного клинического госпиталя. Фото: Офис президента

Как сообщали Українськi Новини, DZIDZIO и Михалок стали заслуженными артистами Украины.

Ранее Зеленский рассказал, когда в Украине будет парад военной техники.

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