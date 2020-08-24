Киев захлестнула волна "минирований". Кроме станции метро и ЦУМа эвакуировали аэропорт "Киев"

После закрытия метро "Крещатик" из-за ложного сообщния о минировании, полиция эвакуировала 150 граждан с терминалов аэропорта "Киев" во время проверки информации о минировании здания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Во время отработки сообщения о заминировании аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали из терминалов более 150 пассажиров. В результате проведения поисковых мероприятий с привлечением работников кинологической, взрывотехнической службы столичной полиции, а также сотрудников отдела полиции в аэропорту "Киев" взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружено. Работа аэропорта восстановлена", - говорится в нем.

Ранее в полицию поступила информация о минировании ряда столичных объектов.

"По адресам работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Продолжается проверка полученных сообщений. В столичную полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта "Киев", административного здания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиниц, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Незалежности", - добавлено в сообщении.

Указано, что события должным образом зарегистрированы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, после проверки административного здания на Европейской площади, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Незалежности" никаких опасных предметов или веществ не обнаружено.

Проверка других объектов продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, полиция и охрана эвакуирует сотрудников и посетителей Центрального универмага в Киеве из-за сообщения о минировании здания.

Ранее в столице заминировали сразу три торговых центра, 22 августа поступило анонимное сообщение о "заминировании" Центрального железнодорожного вокзала.

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