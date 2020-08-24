Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня независимости Украины заявил, что те, кто без боя "подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом", передают Українські Новини.

"Мы строим страну, которая всегда готова дать отпор и все-равно кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом", - сказал Президент.

Он отметил, что нынешняя украинская власть строит страну, куда украинцы захотят возвращаться по хорошим дорогам, которые сейчас строятся, и страну, где жаркие споры будут только о том как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корабль "корвет".

"Все, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну - добро пожаловать присоединяться, другим - большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтоб что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский с первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших защитников Украины на Донбассе.

Также Зеленский заявил, что детям Украины стоит меньше сражаться, кто правильней и больше ее любит.

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