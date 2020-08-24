подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Президент
  • Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский
24 августа 2020, понедельник, 11:30 157
Президент 2020-08-24T11:31:26+03:00
Українські Новини
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский

Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский

Анна Рудык
День независимости, День независимости Украины, Владимир Зеленский, выступление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня независимости Украины заявил, что те, кто без боя "подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом", передают Українські Новини.

"Мы строим страну, которая всегда готова дать отпор и все-равно кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом", - сказал Президент.

Он отметил, что нынешняя украинская власть строит страну, куда украинцы захотят возвращаться по хорошим дорогам, которые сейчас строятся, и страну, где жаркие споры будут только о том как назвать ракету, которую Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построенный корабль "корвет".

"Все, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну - добро пожаловать присоединяться, другим - большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтоб что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский с первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших защитников Украины на Донбассе.

Также Зеленский заявил, что детям Украины стоит меньше сражаться, кто правильней и больше ее любит.

Больше новостей о: День независимости День независимости Украины Владимир Зеленский выступление Зеленского

Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд
Зеленский с женой почтили память погибших на Донбассе
Новости
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский 11:30
Часть Украины накроют дожди с грозами. Спасатели предупреждают об опасной погоде 11:25 Карта
Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований почти на 40% 10:58
В Киеве за сутки заболели коронавирусом 209 человек. Данные по районам 10:49 Инфографика
Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд 10:28
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
В Минске обнаружили мертвым еще одного участника протестов 23:59
Обрушение моста. Фото: Событие
В Днепропетровской области обрушилась часть моста через Днепр 17:56
Карантин. Фото: pexels
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев 06:00
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Украинцев будут штрафовать за "модные" автономера: кого это коснется 21:26
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:32
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
больше новостей
В Киеве за сутки заболели коронавирусом 209 человек. Данные по районам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok