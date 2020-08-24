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24 августа 2020, понедельник, 10:25 73
Президент 2020-08-24T11:30:02+03:00
Українські Новини
Детям Украины стоит меньше сражаться, кто правильней и больше ее любит, — Зеленский

Детям Украины стоит меньше сражаться, кто правильней и больше ее любит, — Зеленский

Валерия Драгомирова
Украина, День независимости Украины, Владимир Зеленский
Зеленский. Скриншот: трансляция
Зеленский. Скриншот: трансляция

Детям Украины стоит меньше сражаться, кто правильней и больше ее любит. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время церемонии поднятия государственного флага ко Дню независимости.

"Я думаю, каждая мама хочет, чтобы ее дети не ругались. Так, может детям хватит сражаться в том, кто больше и правильней любит маму Украину? Она мечтает, чтоб мы были едиными и любили Украину. Сделать ей такой подарок нам точно под силу. Надо вспомнить, что независимо от языка, религии, национальности, мы - братья и сестры. Мы все дети Украины. И не должны никому давать шанса посеять между нами раздор. Не соседям, не внутренним чужакам. Тем, кто обворовывали нашу маму Украину многие годы, потому что никогда не считали ее родной", - сказал он. 

Глава государства подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы "к маме вернулись все дети", восстановив территориальную целостность государства.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский с первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших защитников Украины на Донбассе.


Тем временем сегодня в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта. 

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