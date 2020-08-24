В Киеве проходит марш защитников по случаю Дня независимости. Прямая трансляция

От 10 до 20 тыс. бойцов Вооруженных сил, ветеранов АТО и ООС, организации семей погибших на Донбассе, семей Небесной сотни начали марш защитников по случаю дня Независимости в Киеве.

Марш начался около 11:00.



Участники начали шествие от метро Университет в сторону Бессарабской площади, а оттуда на Майдан Незалежности. Марш поделен на более 10 колон.



Его участники держат в руках флаги Украины, флаги УПА (красно-черные), другую символику Украины. Некоторые несут в руках флаги Беларуси. Редко встречаются флаги политических партий.



На марше присутствует колона в защиту подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.



Время от времени участники марша скандируют : "Украина - прежде всего", "Слава Украине - Героям Слава", "Слава нации - смерть врагам".



Движение транспорта по бульвару Шевченко, части улицы Владимирской, возле Бессарабской площади, на Крещатикн и Майдане Независимости перекрыто.







Как сообщали Українськi Новини, метро "Крещатик" закрыли из-за сообщения о минировании.



Также сегодня в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта.

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