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23 августа 2020, воскресенье, 10:16 21
Общество 2020-08-23T10:17:06+03:00
Українські Новини
В Украине сократилось количество заболевших и погибших от коронавируса

В Украине сократилось количество заболевших и погибших от коронавируса

Ольга Фандорина
Коронавирус, Covid-19, статистика коронавируса
Сovid. Фото. Pixabay
Сovid. Фото. Pixabay

22 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 987 до 104 958, количество умерших от заболевания - на 27 человек до 2 271 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев сократилось на 14,6% , новых летальных случаев - на 27%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 23 августа в Украине зарегистрированы 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 271 летальный, 52 235 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 987 новых случаев заболевания, выздоровели 500 человек, умерли 27 человек.

Таким образом, 22 августа показатель новых заболевших за сутки был меньше, чем выздоровевших – 1 987 против 500.

Количество новых случаев заболевания 22 августа составило 1,89% от общего количества заболевших на 21 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 23 августа составило 50 452 человека, что на 2,98% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (13 111), в Киеве (11 814) и Черновицкой области (8 926).

В Ривненской области зафиксировано 8 460 случая коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской – 7 805 случай, в Харьковской - 7 493, в Закарпатской - 6 987, в Одесской – 5 909, в Волынской - 5 102, в Киевской - 4 952, в Тернопольской - 4 626, в Винницкой - 3 592, в Житомирской - 2 821, в Днепропетровской - 1 966, в Хмельницкой - 1 946 случая.

1 468 случая выявлены в Черниговской области, 1 331 случаев - в Запорожской, 1 286 случаев - в Черкасской, 1 234 случаев - в Донецкой, 1 165 случаев - в Сумской, 981 случаев - в Николаевской, 764 случаев - в Кировоградской, 642 случаев - в Полтавской, 334 случая - в Херсонской и 243 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Также с сегодняшнего дня 14 регионов попали в "красную" зону.

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