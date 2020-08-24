Навальний після отруєння може втратити дієздатність на декілька місяців

Після отруєння російський опозиціонер Олексій Навальний, якого нещодавно транспортували до лікарні в Німеччину, може втратити дієздатність на декілька місяців.

Такий прогноз зробив в коментарі "РИА Новости" Яка Бізіля, глава фонду Cinema for Peace, який організував транспортування Навального з Омська в Берлін.

"Я очікую, як і з Петром Верзіловим, що він буде недієздатний місяць або два. Я порівняв з тим, як було з Петром Верзілова", - заявив Бізіля.

Він зазначив, що має на увазі власні оцінки на основі досвіду з госпіталізацією в Берліні видавця "Медіазони" Петра Верзілова, який так само, як і Навальний, був доставлений Cinema for Peace з Росії до Німеччини на лікування. За словами Бізіла, це було лише порівняння, а не інформація лікарів. Також глава Cinema for Peace підтвердив, що перевезення Навального оплатив російський підприємець Борис Зимін.

У свою чергу прессекретар опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що перевірені відомості про стан здоров'я Навального можуть надійти тільки від лікарів клініки або від неї.

Як повідомляли Українські Новини, 20 серпня на літаку було виявлено отруєння у російського опозиціонера Олексія Навального.

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