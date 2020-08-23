Львам нужно взять все в свои руки, а Водолеям стоит прислушиваться к интуиции, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в субботу астролог советовал проявлять терпение и стараться избегать стрессов, сегодня стоит экономно расходовать энергию, не нужно хвататься за несколько дел сразу и в каждом случае выкладываться на полную. Иначе есть риск, что быстро устанете и не доведете до конца ни одно из них. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в воскресенье, 23 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

Не бойтесь потратить немного времени, чтобы подумать над своей жизнью. Звезды уверяют, если Овны намерены сделать свою жизнь по-настоящему счастливой, то должны продолжать прогрессировать, признать свои ошибки и наконец начать действовать.

Телец

Самодисциплина Тельцам будет даваться тяжело, впрочем стоит попробовать взять на себя ответственность. У представителей этого знака есть правильные идеи, пришло время их реализовать. Попробуйте внести новые краски в рутину.

Близнецы

Творческое самовыражение – история не Близнецов, они ищут вдохновение снаружи. Звезды советуют проанализировать события своей жизни. Представители этого знака смогут найти идеальное вдохновения в своих размышлениях.

Рак

У Раков будет замечательный день для разнообразных практик. Начните день с медитации и спокойных мыслей. По возможности, проведите день на свежем воздухе. Запишите в блокноте свои цели и тщательно работайте над их реализацией.

Лев

Если Львы хотят что-то получить, им нужно взять все в свои руки. Звезды не могут самостоятельно реализовывать мечты представителей этого знака. Чтобы что-то получить, надо постоянно работать.

Дева

Желание Дев побыть наедине с собой настолько сильное, что люди, которые захотят его нарушить, могут попасть под горячую руку. Но не стоит впадать в такие крайности, просто отключите телефон.

Весы

Весы могут слишком много пообещать окружающим и таким образом стать заложником их проблем. Помогать – это очень хорошо, но не берите на себя больше, чем можете сделать.

Скорпион

Скорпионам следует на любую непонятную ситуацию реагировать с юмором, а не сарказмом. От последнего толку не будет, а осадок останется.

Стрелец

Стрельцам нужно держать язык за зубами, чтобы случайно не раскрыть какую-то тайну. Это в будущем точно будет им не на руку.

Козерог

Астролог советует Козерогам оставаться самими собой, даже если это кому-то не нравится. Не стоит раздражаться по пустякам – зачем тратить энергию из-за ерунды, если есть возможность заняться серьезными и интересными делами.

Водолей

В поисках ответа на вопрос, который не дает Водолеям покоя долгое время, обратитесь к своей интуиции – она в этот день будет чрезвычайно сильна, и даст по-настоящему хороший и мудрый совет.

Рыбы

День благоприятен для путешествия, к тому же, чем дальше Рыбы соберутся ехать, тем лучше для них – новые впечатления позволят посмотреть на мир с оптимизмом. Если такой возможности нет, хотя бы прогуляйтесь в парке.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака на этой неделе.

Также синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные.

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