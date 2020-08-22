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22 августа 2020, суббота, 11:02 262
Общество 2020-08-22T11:02:31+03:00
Українські Новини
За сутки в Киеве антирекорд по умершим от коронавируса - умерли 7 человек

За сутки в Киеве антирекорд по умершим от коронавируса - умерли 7 человек

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Киеве, Смерть от коронавируса в Украине, Антирекорд по коронавирусу
COVID. Фото: Depositphotos
COVID. Фото: Depositphotos

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 21 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 179 человек до 11 507, умерших - на 7 до 165.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальный сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья! Коронавирус за прошлые сутки обнаружили у 179 жителей Киева. Среди них 16 детей. Впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки - умерли 7 больных. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян", - написал он.

Сегодня в столице уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, 63 мужчины в возрасте от 19 до 92 лет, 5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы попали 24 пациента, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошлые сутки 76 человек.

Всего коронавирус преодолели 3 682 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 35, в Дарницком - 27 и в Днепровском районе - 25 случаев.

Как сообщали Українські Новини, в Украине объединят больницы "первой" и "второй" волны из-за роста госпитализированных.

Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

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