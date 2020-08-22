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22 августа 2020, суббота, 20:59 95
Медицина 2020-08-22T21:01:46+03:00
Українські Новини
В ВСУ растет заболеваемость коронавирусом

В ВСУ растет заболеваемость коронавирусом

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Covid-19, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус в ВСУ. Фото: pixabay
Коронавирус в ВСУ. Фото: pixabay

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 545 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания, в то время, как в Украине резко увеличилась смертность от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 22 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 545 человек. Всего за время пандемии выздоровели 873 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 896 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 153 лица", - говорится в нем.

За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 12 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический исторический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь - 3 военнослужащих и Ривненская Центральная городская больница - 1 работник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 47 человек (Киевская область - 16 военнослужащих и 3 работника ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 4 работника ВСУ, Одесская область - 3 военнослужащих, Ривненская область - 3 военнослужащих, Ивано-Франковская область - 4 работника ВСУ, Житомирская область - 2 работника и Полтавская - 1 работник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, за сутки в Киеве рекорд по умершим от коронавируса - умерли 7 человек.

Также Украине объединят больницы "первой" и "второй" волны из-за роста госпитализированных.

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