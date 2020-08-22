Зеленский назвал сохранение независимости Украины и завершение войны главными задачами на следующий год

Вслед за информацией о том, что Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях в Киеве на День Независимости Украины, Зеленский заявил, что считает основными задачами к 30-му году независимости Украины сохранение независимости, завершение войны и начало экономического роста. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини. "Сохранить независимость, закончить войну, начать экономически расти, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком... Сделать серьезный День независимости, мощный во всех городах Украины", - сказал он. Президент считает, что самая главная задача состоит в том, чтобы 24 августа граждане были счастливыми. Как сообщали Українські новини, Зеленский заявил о нехватке квалифицированных врачей в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом. Также Зеленский назвал Кравчука и Фокина в ТКГ "парочкой профессиональных, мощных украинских дипломатов". Кроме того, Владимир Зеленский с женой попрощались с Борисом Патоном.