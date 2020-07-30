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30 июля 2020, четверг, 12:38 147
Общество 2020-07-30T12:39:04+03:00
Українські Новини
Журналисты КРТ вышли на митинги под стены Нацсовета: на них напал Нацкорпус

Журналисты КРТ вышли на митинги под стены Нацсовета: на них напал Нацкорпус

Елизавета Кесельман
Журналисты, Нацсовет, КРТ, Нацкорпус
Митинги журналистов КРТ. Скриншот: Телеграм: Политика страны
Митинги журналистов КРТ. Скриншот: Телеграм: Политика страны

30 июля, в четверг, в Киеве проходит акция протеста "За свободу слова" под стенами Национального совета по вопросам теле и радиовещания, в которой принимают участие журналисты телеканала КРТ. Об этом сообщает с места корреспондент "Страны".

Ранее Дмитрий Василец, медиа-правозащитник и журналист на своей странице в социальной сети Facebook написал, что на телеканал КРТ направили пятую внеплановую проверку и каналу угрожает отзыв лицензии.

Фото документа. Источник: СтранаФото документа. Источник: Страна

По словам медиа-правозащитника и журналиста Дмитрия Василец, у Нацсовета такие аргументы: критика пронацистских коллаборантов и Майдана, а также показ на КРТ парада Победы в Беларуси на 9 мая.

Он также сказал, что 30 июля Нацсовет на заседании попытается аннулировать лицензию телеканал КРТ. Поэтому Василец пригласил журналистов и все небезразличных граждан поддержать акцию "За свободу слова".

В то же время, под здание Нацсовета пришли представители Нацкорпуса и С14, которые попытались сорвать акцию. Радикалы начали толкать и кричать на журналистов и тех, кто пришёл поддержать акцию. Однако в дело вмешалась полиция и оградила участников от нападавших националистов. Их лидер Евгений Карась кричал, что на акции собрались все сепары.

На журналистов КРТ напал Нацкорпус. Фото: СтранаНа журналистов КРТ напал Нацкорпус. Фото: Страна

"Мы вышли для того, чтобы показать, что Нацсовет нарушает закон и лишает телеканал КРТ лицензии. И мы видим, что Нацкорпус и С14 пришли поддержать Нацсовет. Они занимаются тем, чем занимаются. По сути отрабатывают заказ власти. Мы видим как Нацкорпус поддержал Нацсовет. Что я могу сказать? Выводы делайте сами", - заявил "Стране" Дмитрий Василец.

Сейчас вход в Нацсовет охраняет нацгвардия, а также на акции работает полиция диалога.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского предлагают создавать медиаобъединения и экспертные советы в медиа при значительном участии Нацсовета по телевидению.

Кроме того, международные эксперты не советуют вводить регулирование онлайн-медиа и говорят о "политизированности" Нацсовета. 

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