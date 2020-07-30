Нацсовет лишил лицензии телеканал "КРТ", после того как Нацкорпус напал на его журналистов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил лицензии на вещание оппозиционный телеканал "КРТ", в то время, как журналисты канала проводили акцию протеста "За свободу слова" под стенами регулятора.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на официальное заявление телеканала по поводу произошедшего.

Так, сообщается, что 30 июля творческий коллектив телеканала проводил возле Нацсовета по ТВ законный мирный пикет. Люди протестовали против давления регулятора на канал и очередной внеплановой проверки. И в этот же день Нацсовет решил не продлевать лицензию телеканалу.

"Мы считаем, что решение Нацсовета противоречит здравому смыслу и законодательству Украины. Причиной одной из проверок, к примеру, было появление на экране в студии изображения Льва Лещенко, который, по мнению Нацсовета, угрожает нацбезопасности. Мы заявляем о давлении на свободу слова и незаконности решений Нацсовета", - заявили в телекомпании.

Кроме того, журналисты заверили, что будут продолжать защищать канал "методами законной прямой демократии и обращением в украинские и международные суды, в международные правозащитные организации".

Также отмечается, что в день принятия решения по лицензии телеканала на законный пикет журналистов "КРТ" напали праворадикальные группировки "Нацкорпус" и "С14", поддерживая незаконные действия Нацсовета.

Телеканал потребовал ответственных лиц из СБУ усмирить курируемые радикальные организации. По информации журналистов, радикалы планируют продолжать нападения на телеканал, в связи с чем в СМИ призывают правоохранительные органы обеспечить защиту журналистов и редакции.

Как сообщали Українські Новини, журналисты КРТ вышли на митинги под стены Нацсовета и на них напал Нацкорпус.

Также международные эксперты говорят о "политизированности" Нацсовета.