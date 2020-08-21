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21 августа 2020, пятница, 19:58 10
Общество 2020-08-21T19:58:11+03:00
Українські Новини
В Черновцах отменили все мероприятия ко Дню независимости из-за эпидситуации

В Черновцах отменили все мероприятия ко Дню независимости из-за эпидситуации

Елена Новикова
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Карантин в Черновцах. Фото. Pixabay
Карантин в Черновцах. Фото. Pixabay

Черновцы отменили мероприятия ко Дню независимости из-за отнесения к "красной" зоне эпидемической опасности в связи с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Черновицкой областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"В связи с введением "красного" уровня распространения эпидемической опасности в Черновцах с 24 августа все мероприятия по случаю 29-й годовщины независимости Украины в городе отменены", - говорится в нем.

Обладминистрация просит граждан в День флага поднять знамя над своими домами, а в День независимости - исполнить дома государственный гимн.

Как сообщали Українськi Новини, отнесенный в "оранжевую зону" Тернополь будет праздновать День Независимости без ограничений.

Ранее сообщалось о том, что Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Кроме того, 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

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