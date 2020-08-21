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21 августа 2020, пятница, 18:29 36
Финансы 2020-08-21T20:00:03+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке в пятницу: нацвалюта ослабла после укрепления

Курс гривны на межбанке в пятницу: нацвалюта ослабла после укрепления

Елена Новикова
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Курс гривны на межбанке 21 августа
Курс гривны на межбанке 21 августа

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 7 коп. в пятницу снизился на 5 коп. до 27,42 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,35-27,37 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,37-27,40 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,41-27,44 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,50% с 23,74 UAH/USD до 27,42 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 августа, на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 20 августа на 4,85 коп. до 27,5536 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,60 коп. до 27,2361 UAH/USD.

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