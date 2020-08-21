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21 августа 2020, пятница, 18:08 9
Общество 2020-08-21T18:15:02+03:00
Українські Новини
Во Львовском горсовете коронавирус диагностировали у 20 чиновников

Во Львовском горсовете коронавирус диагностировали у 20 чиновников

Кира Молчанова
Львов, Коронавирус, облгосадминистрация, Коронавирус во Львове
Львов. Фото: pixabay
Львов. Фото: pixabay

Из Львовской области сообщают о 12 793 случаях коронавируса, кроме того, во Львовском городском совете заражение COVID-19 подтвердили у 20 чиновников и одного депутата.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Петр Адамик в Facebook.

По его словам, заболел также заместитель мэра.

"По состоянию на 21 августа лишь подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено более чем у 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета. Среди депутатов Львовского горсовета коронавирус подтверждено лишь у одного депутата", - сообщил Адамик.

Он уточнил, что COVID-19 подтвердили у двух заместителей городского головы, представителей секретариата горсовета, руководителей департаментов и управлений и у их заместителей.

Депутат опасается, что во Львове может произойти массовая вспышка коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 20 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 156 человек до 11 328.

Министерство здравоохранения может пресмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом, которых в Украине уже больше 100 тысяч. В случае дальнейшего роста заболеваемости, госпитализировать будут только тяжело больных.

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