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21 августа 2020, пятница, 18:00 7
Медицина 2020-08-21T18:15:02+03:00
Українські Новини
Минздрав хочет к середине сентября увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 30 тысяч в сутки

Минздрав хочет к середине сентября увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 30 тысяч в сутки

Елена Новикова
Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине, Covid-19, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что до 15 сентября количество тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) достигнет 30 тыс. в сутки, в то время, как по данным на 21 августа заболеваемость коронавирусом упала, несмотря на рекордное количество ПЦР-тестований за сутки.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"У нас есть задача до 15 сентября выйти на уровень 30 000 проведенных ПЦР-тестов в сутки. Сегодня лабораторные мощности позволяют нам это делать", - цитируются в нем слова министра.

Отмечается, что на данный момент лидерами по проведению лабораторных исследований являются Киев, Львовская и Одесская области.

Меньше всего исследований на коронавирус проведено в Луганской (11 035), Николаевской (17 494) и Полтавской (21 924) областях.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине количество зараженных коронавирусом превысило 100 тыс. человек.

Ранее в Минздраве рассказали, кого бесплатно тестируют на коронавирус и как проходит процедура.

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