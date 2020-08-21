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21 августа 2020, пятница, 11:30 143
Общество 2020-08-21T13:15:02+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом упала, несмотря на рекордное количество ПЦР-тестований за сутки

Заболеваемость коронавирусом упала, несмотря на рекордное количество ПЦР-тестований за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Тест на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как заболеваемость упала, 20 августа было проведено 21 821 исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 0,6% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 17 878 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 6,3% меньше по сравнению с 19 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 39 699 тестирований, из них 21 821 методом ПЦР, а также 17 878 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 378 519 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 21 августа поступило 2 500 сообщений о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 159 185 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 20 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 106 до 100 643, количество умерших от заболевания - на 23 человека до 2 207 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев снизилось на 1,3%, новых летальных случаев - на 42,5%.

Также Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

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