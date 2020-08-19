В Минздраве рассказали, кого бесплатно тестируют на коронавирус и как проходит процедура

Заместитель министра здраваоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о процедуре тестирования на коронавирус для людей с симптомами COVID-19. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Если у человека есть симптомы – он звонит семейному врачу. Если нет семейного врача - звонит на "103" или на горячую линию, созданную при департаментах здравоохранения. Горячая линия переадресует на дежурного врача ближайшего центра первичной медико-санитарной помощи. Эти три организации могут вызвать мобильную бригаду для того, чтобы отобрали образцы. Образцы отбирают, доставляют в государственную лабораторию", - сказал Ляшко

Замминистра отметил, что все это делается бесплатно для человека, у которого есть симптомы COVID-19.

"Сейчас мы делаем 120-130 тыс. исследований в гослабораториях. Результаты предоставляются на второй-третий день в зависимости от региона и эпидситуации. Тактику лечения выбирает лечащий врач, если есть критические показатели – госпитализируют", - добавли главный санврач.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за прошедшие сутки.

Также в Украине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом - почти 2 тыс. случаев за сутки.

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