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21 августа 2020, пятница, 16:50 1264
Общество 2020-08-21T17:04:33+03:00
Українські Новини
Избитой в поезде Анастасии Луговой проводники предлагали 30 тысяч, чтобы замять дело

Избитой в поезде Анастасии Луговой проводники предлагали 30 тысяч, чтобы замять дело

Ольга Фандорина
Укрзализниця, Избиение, Взятка, Анастасия Луговая
Анастасия Луговая. Фото: Страна
Анастасия Луговая. Фото: Страна

Анастасия Луговая, которую в поезде "Мариуполь – Киев" избил и пытался изнасиловать мужчина, рассказала, что сотрудники Укрзализныци предлагали ей взятку в размере 30 тысяч гривен, чтобы она не вызывала полицию. Об этом сообщает Страна.

По ее словам, проводница и начальник поезда, у которых Анастасия попросила помощи и защиты от напавшего на нее мужчины, долгое время сомневались, вызывать ли полицию.

"Я настояла, чтобы наряд полиции вызвали на станцию в Киев. А начальник поезда и проводница пытались меня отговорить. Они говорили, мол, это ЧП, он безбилетник, что с нами будет? Переживали за свои должности. “Пожалуйста-пожалуйста, войдите в наше положение, у нас дети”. Я говорю -  а как бы вы поступили на моем месте? Он сейчас сюда ворвется и убьет меня. “Мы вам даем гарантию - он вас не тронет”. Ну откуда вы знаете? Они прям сильно на меня насели. В итоге начальник поезда и проводница предложили мне 30 тысяч гривен - все, что у них было", - рассказала Луговая.

При этом, от денег она отказалась. И сообщила, что если проводница и начальник поезда вызовет полицию, она не будет иметь к ним претензий и должностей они не лишатся.

Но сотрудники "Укрзализныци" полицию так и не вызвали.

"Начальник поезда бегал туда-сюда вплоть до прибытия в Киев - думал, вызывать полицию или нет. В итоге, когда мы прибыли на станцию, здесь нас ждал только один наряд полиции - тот, который вызвал мой муж", - рассказала женщина.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" решила уволить часть работников поезда №9/10 "Киев – Мариуполь", где в ночь с 31 июля на 1 августа избили и пытались изнасиловать одну из пассажирок - журналистку телеканала "Интер" Анастасию Луговую.

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал подозреваемого в избиении и попытке изнасилования Луговой.

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